Danskere kører igen over sundet

Ekstra Bladets spilforslag JÄGERSRO TIRSDAG 31. MARTS

V5 – Spilstop kl. 18.53

V5-1: 7-6-4-1

V5-2: 5 (3-1)

V5-3: 1-4

V5-4: 9-11-7

V5-5: 6-2-10-1-5

120 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens sikre: Sashay My Way (5 I V5-2) fik sin sæsondebut overstået på fin vis. Den må være blevet forbedret efter det løb, og jeg tror det føring fra start til slut. Dagens fidus: Asajj T. Dream (10 I V5-5) bliver bedre og bedre, og selv om startsporet er skidt, kan den overraske – med lidt held undervejs. Vis mere Luk

Flere danske travfolk tager trods conora-krisen tirsdag aften til Jägersro-banen i Malmø for at deltage i travløb.

En af dem er Ken Ecce, der deltager i flere af aftenens løb.

- Jeg er overhovedet ikke i kontakt med andre mennesker – ud over mit personale – til løbene i Sverige, så jeg synes ikke, jeg gør noget forkert. Risikoen er større ved at gå ned i byen for at handle ind, siger Ken Ecce til B.T.

Dermed går han imod Dansk Travsports Centralforbunds anbefaling om ikke at starte sine heste udenfor landets grænser.

Travsport i Danmark er lukket ned på grund af corona-krisen.

De øvrige danskere, der er tilmeldt løbene tirsdag er Henrik Thomsen, Svend Aage Nielsen, Bo Westergaard og Preben Kjærsgaard.

Lørdag er der V75-løb på Jägersro, der deltager blandt andre nordjyden Jeppe Juel med fire heste.