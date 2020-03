Danskere melder fra til løb i Malmø

Ekstra Bladets spilforslag JÄGERSRO OG SOLVALLA ONSDAG 18. MARTS

V86 – Spilstop kl. 20.30

V86-1: 7-4-9-10-3

V86-2: 1-2-8-4

V86-3: 1 (4-2)

V86-4: 6 (10-9)

V86-5: 11-3-9-6-8

V86-6: 4-9-3

V86-7: 4 (3-10)

V86-8: 2-10-4-12

300 kroner Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens fidus: Mamba (3 i V86-1) mødte gode konkurrenter senest, hvor den leverede en flot præstation. Denne gang er den ude mod mere behersket modstand, og med et fornuftigt startspor kan den overraske. Dagens sikre: My Sweden (6 i V86-4) har vist fin klasse i sine to starter hidtil i år, og det ser ud til, den kun bliver bedre og bedre. Startsporet er o.k., så jeg tror den vinder dette løb uden problemer. Vis mere Luk

Efter Dansk Travsports Centralforbund tidligere på ugen frarådede de danske aktive at stille op i udenlandske løb på baggrund af corona-udbruddet, er det haglet ind med afbud til V86-løbene onsdag aften på Jägersro-banen ved Malmø.

Således melder to af Danmarks førende trænere Flemming Jensen og Steen Juul afbud.

Til gengæld er der på Solvalla-banen ved Stockholm, hvor halvdelen af V86-løbene køres, sæsondebut til en af verdens bedste heste – Markthemark.

Markthemark har styrketrænet i vinterpausen. Foto: TR Media/Kanal 75

Den blev sidste år treer i Elitloppet.

- Jeg har svært ved at vurdere vinderchancerne. Det vigtigste for os er, at hesten får et løb i kroppen, og at den fungerer, som den skal. Jeg tror, at den har samme niveau som ved sæsondebuten sidste år. Men jeg har ingen anelse om, hvor godt en hest som Perfect Spirit er forberedt. Det bliver under alle omstændigheder spændende at se Markthemark i løb. Det har jeg længtes efter hele vinteren, siger træneren Petri Salmela til Kanal 75.