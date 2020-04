Danskere vil til Sverige: Bliv hjemme!

Ekstra Bladets spilforslag JÄGERSRO LØRDAG 4. APRIL

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 2 (1-4)

V75-2: 7-15-6-13-12-9-8

V75-3. 6-4-7-1

V75-4: 7 (10-9)

V75-5: 1-2-12-4-5-8

V75-6: 7-9-10-4-3

V75-7: 7 (6-5)

210 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens sikre: Power (2 i V75-1) var en af Sveriges bedte treåringer i 2019 og kommer her i sæsondebut. Robert Bergh plejer at have sine heste klar fra starten, og jeg tror den tagen en tidlig føring og bliver der hele vejen. Dagens fidus: Darah Bibo (13 i V75-2) fik sin sæsondebut overstået på fornem vis senest. Denne gang ser det unægtelig anderledes ud for Peter Untersteiners hest. Skulle parret undgå for mange trafikproblemer undervejs, kan hesten tage mange til slut. Vis mere Luk

Mens der foreløbigt er lukket for travløb i Danmark, fortsætter svenskerne med at køre løb - dog uden tilskuere.

Det har fået nogle danske travfolk til at starte heste på de svenske baner. Danske travtrænere og hesteejere er presset på indtjeningen, når der ikke er løb herhjemme.

Ifølge dem er de ikke i kontakt med andre mennesker i Sverige.

Danskerne bliver isolerede på staldområderne - så det er kun i sulkyerne, at man er i nærheden af svenskerne.

Sådan vil det også være lørdag eftermiddag, når Malmø-banen Jägersro er vært for V75-løbene.

Alligevel er det er en meget dårlig idé, hvis man spørger en af Danmarks førende virologer Allan Randrup Thomsen. Han ser nødig, at folk rejser mellem landene.

- Jeg er ikke så bekymret for hestene, men for menneskene.

- Der er jo også mange svenskere, der arbejder i Helsingør. Sverige og Danmark har forskellige tilgange til corona-forebyggelse, men jeg er ikke vild med, at mange rejser ind i Danmark. Det kan nemt blive benzin på bålet, siger han til Ekstra Bladet.

Allan Randrup Thomsen er professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet. Foto: Jonas Olufson

- Jeg synes ikke, at det er en god idé, at danske travfolk tager til Sverige og hjem igen. Ligesom jeg heller ikke synes, at det er en god idé, at folk tager til Sverige for at spille golf og vender tilbage til Danmark samme dag.

- Man kan ikke undgå at være i kontakt nogen. Hvis man spiller golf, så skal man også have noget at spise og drikke - og de steder er ikke fuldstændig lukkede i Sverige.

- Men travfolkene siger, at de ikke er i kontakt med nogen. Er det så ikke i orden?

- Jo, hvis vi bare kunne være sikker på det. Der er ingen garanti for, at de ikke er i kontakt med folk, og vi har ikke mulighed for at kontrollere det. Jeg kan ikke lide, når vi i denne her situation ikke kan kontrollere folk.

Lørdag har løbene på Jägersro-banen deltagelse af heste fra Henrik Thomsen, Michael Lønborg, Jeppe Juel og Bo Westergaard.

Der er i øvrigt håb for, at der snart er løb i Danmark igen. Dansk Travsport Centralforbund arbejder nu på retningslinjer for, hvordan man kan afvikle løb uden tilskuere efter påske. Se pressemeddelelsen her.

Mere info om løbene Se løbslisterne De mest spillede heste i V75

Opdateret 4. april kl. 11.45

V75-4: 7 Knowledge'em 68%

V75-1: 2 Power 50%

V75-3: 6 Van Gogh Z.S. 43% Udgåede heste

Opdateret 4. april kl. 11.45

V75-2: 3-10

V75-3: 10

V75-5: 7

Se også: Danskere kører igen over sundet