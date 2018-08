Den afgørende prøve

CHARLOTTENLUND SØNDAG 5. AUGUST

V5 – Spilstop kl. 14.45

V5-1: 3

V5-2: 5

V5-3: 2-3-6-7-10

V5-4: 9-6

V5-5: 1-9

20 kroner

Weekendens glemte

Cerveza (2 i V5-3) har fået et helt perfekt startspor. Føringen kan den ikke tage, men med startspor to vil den ikke blive lukket inde. Er den blot med fremme til feltet når opløbet, så tager den mange til slut.

Weekendens duel

Cool Shadow (1 i V5-5) og Champions Peak (9) har mødt hinanden et par gange i denne sæson, og begge gange har Champions Peak endt længst fremme. Denne gang tror jeg, Cool Shadow får revanche. Cool Shadow har fordel af distancen og her har Jeppe Juels hest et bedre udgangspunkt end tidligere.