Den evige toer - vil være glad for to nye andenpladser

Derbytoeren Donatello Garbo spænder buen og forsøger lørdag under V75-spillet at kvalificere sig til det europæiske Travderby

Ekstra Bladets spilforslag SOLVALLA – LØRDAG DEN 28. SEPTEMBER

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 6-2-7

V75-2: 4-1-7

V75-3: 1

V75-4: 3-9-14-4

V75-5: 4

V75-6: 4-10-2

V75-7: 1-3-2-5-11

270 kroner Dagens sikre: Cab Lane (1 i V75-3) svigtede ganske vist i sin derbyprøve 21. august, hvor den var under vanlig standard. Hesten har dog tidligere vist evner ud over det sædvanlige, og træneren Timo Nurmos og kusken Jorma Kontio er mestre i at have deres heste klar på dagen. Jeg tror, Cab Lane tager revanche. Dagens overraskelse: Partizan Face (1 i V75-7) var stor i nederlaget senest, og selv om konkurrencen er skærpet her, tror jeg, Adrian Kolgjinis hest vil føre længe måske hele vejen til mål. Vis mere Luk

Den evige toer - sådan kan travhesten Donatello Garbos sæson omskrives.

Derbydeltageren har lige nu tre andenpladser i træk. I Dansk Travderby blev den slået med få centimeter af Dumbo - og den blev også toer i derbyrevanchen Aalborg Store Pris - og kvalifikationsløbet til derbyet.

Men hestens træner Lindhardt Jensen skal ikke beskyldes for at være en tøsedreng, for han sender lørdag Donatello Garbo tils start i kvalifikationen til det europæiske derby. Årets største europæiske løb for fireårige travheste.

Kvalifikationen står på Solvalla-banen i Stockholm under V75-løbene lørdag og senere kan finalen på Vermo-banen i Finland vente.

- Hvis vi stadig kører andenpladser ind, så er det okay med mig, siger han og slår ud i en latter fra transporten på vej mod den svenske hovedstadsbane, siger Lindhardt Jensen.

Så tæt var Donatello Garbo på at blive Derbyvinder, men øverst klemmer Dumbo sig forbi i sidste skridt inden målstregen. Målfoto: Charlottenlund Travbane/Dansk Hestevæddeløb

Største chance for en derbysejr

Han ved, at en andenplads i kvalifikationsløbet giver 100.000 svenske kroner (70.000 danske kroner) - og at der i finalen søndag 12. oktober er 100.000 euro (ca- 750.000 danske kroner) til toeren. I begge tilfælde er der det dobbelte til vinderen.

Så fortæller han om andenpladsen i Dansk Trav Derby.

- Vi er ikke skuffede, men selvfølgelig vil alle gerne vinde derbyet. Jeg kommmer ikke tættere på end den her gang, siger han.

Donatello Garbos seneste start var i Aalborg Store Pris midt i september.

- Vi trænede den hårdt frem mod løbet, men siden har den slappet mere af. Vi har døjet med nogle blodværdier, der ikke var 100 procent. Det er de nu - og havde der været den mindste tvivl, var vi blevet hjemme.

Luksusvalg mellem verdensstjerner

Rene Kjær, der her sidder bag Donatello Garbi, ville ikke med til Solvalla. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

Lørdag kunne Rene Kjær igen have siddet bag Donatello Garbo (4 i V75-3), men han takkede nej.

- Han var så fair, at han råede os til at bruge en svensk kusk. Pludselig stod jeg overfor et luksusvalg mellem to verdensstjerner. Både Örjan Kihlström og Björn Goop kunne køre.

- Jeg fik lidt assistance til at bedømme dem, for jeg er ikke så international orienteret. Valget faldt på Örjan, vi tror, at han vil køre på hestens præmisser og passe på den. Det er vigtigt for os, siger amatørtræneren, der i det civile er selvstændig med flere forretninger.

Kravet for Donatello Garbo er en tredjeplads, hvis den skal med til finalen.

- Er vi mellem de tre første, så er jeg mere end tilfreds. Derefter må vi se, hvordan den har klaret løbet, inden vi melder den til finalen, siger han.

Der syv heste med i løbet. Donatello Garbo er fredag den hest, som V75-spillerne tror mindst på som vinder. Men en ny andeplads er jo også fin.

Se galleriet - tre andenpladser i træk