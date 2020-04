Den gamle pirat er tilbage

BERGSÅKER OG SOLVALLA ONSDAG 1. APRIL

V86 – Spilstop kl. 20.30

V86-1: 4 (2-8)

V86-2: 5-7-4

V86-3: 7-4-15-3-14-10

V86-4: 1 (9-7)

V86-5: 3-1-6-4-2

V86-6: 8-3-2-1-4

V86-7: 4 (1-6)

V86-8: 6-7-2

337,50 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.



Dagens sikre: Angle Of Attack (4 i V86-1) har virkelig leveret varen sine tre franske starter og virker til at være stærk som få. Den er ikke afhængig af føringen og den burde kunne få et fornuftigt løb.



Dagens fidus: H.P.R. Dominica (4 i V84-3) dummede sig ganske vist ved galop senest, men jeg synes faktisk den så fin ud i opvarmningen. Hesten har det med at galoppere, men den indeholder til gengæld også fin fart. Skulle det lykkedes Robert Bergh at få den fejlfrit rundt, tror jeg den har en stor chance.