Derbyfavoritten vinder kun hver anden gang

Håb for konkurrenterne: Ubesejrede Festival Of Speed bliver en af de største derbyfavoritter i historien. Ekstra Bladet ser, hvordan det er gået favoritterne i de seneste ti travderbyer

De færreste forestiller sig, at Festival Of Speed ikke vinder travderbyet næste søndag på Charlottenlund Travbane.

Hesten er ubesejret i livets 11 tidligere løb – den vandt overlegent, da de bedste fireårige heste var til Jydsk 4-årings Grand Prix i Aarhus i slutningen af juni, og siden er det blevet til sejre mod ældre hest og i derbykvalifikationen.

Men alt kan ske i travløb. Festival Of Speed kan miste fodfæstet og slå over i galop, Steen Juul kan blive lukket inde af konkurrenterne og aldrig få chancen – og selvfølgelig kan parret også bare vinde - som stort set alle tror.

Ekstra Bladet har været i derbyarkivet, og der er håb for konkurrenterne. I de seneste ti år har derbyfavoritten kun vundet fem gange.

2012 Repay Merci – odds 3,9

Repay Merci forvandlede favoritværdigheden til derbysejr. Foto: Lasse Jespersen

Knud Mønsters hest er den derbyfavorit, der de seneste ti år har stået til det højeste vinderodds, men det var ingen hindring. Det regnede, og det regnede og det regnede under løbet, og bagefter havde Skive-hesten indfriet forventningerne. En sikker sejr en længde foran nærmeste konkurrenter.

2011 Politiken – odds 3,4

Politiken udvendigt på Photocopy K - den position blev skæbnesvanger. Foto: Lasse Jespersen

I forvejen var tvivlen, om Politiken kunne stå derbydistancen. Da Morten Friis fik placeret hesten på løbet hårdeste position udvendigt for førerhesten, så blev løbet lige så langt, som det tager at komme gennem Politiken om søndagen. Parret sluttede som nummer otte. For længst glemte Peak vandt derbyet.

2018 Cuba Libre Ice – odds 3,2

Johan Untersteiner sender Cuba Libre Ice hurtigt fra start og mod fronten af feltet. Foto: Martin Timm Holmstav

Den svenske komettræner Johan Untersteiner troede på mere, da han sendte Cuba Libre Ice til spids i Dansk Trav Derby, men med 600 meter tilbage af de tre kilometer kunne han mærke, at der ikke var mere i tanken. En anden svensker Björn Goop vandt fra spor 12 med Chock Nock.

2013 Scirocco Sisa – odds 2,7

På målstregen slog Stand And Deliver og Birger Jørgensen derbyfavoritten. Foto: Lasse Jespersen

Et mindeværdigt opløb, hvor de evige konkurrenter Birger Jørgensen og Steen Juul kæmpede helt til målstregen. Stand And Deliver og Scirocco Sisa var svære at skelne på målstregen, og målfotoet gav svaret. Birger Jørgensen vandt, men favoritten måtte nøjedes med sølvet.

2019 Daytona – odds 2,7

Starten går til Dansk Trav Derby 2019. Foto: Burt Seeger

Selvom Steen Juul var sygemeldt og ikke selv sad bag Daytona, så var han efter løbet ikke i tvivl: Det kostede sejren. 600 meter før mål galopperede hesten umotiveret for Thomas Uhrberg, der ellers førte derbyet. I en tæt afgørelse vandt Dumbo.

2017 Bvlgari Peak – odds 2,7

Jokeren har vundet Dansk Trav Derby. Foto: Lasse Jespersen

Stald Jokerens derbyhest indfriede forventninger og gled let over målstregen som derbyvinder. Derbyet bliver husket for, at rapperen Jokeren var medlejer af hesten. Sejren var så sikker, at Steen Juul havde tid til en sejrsgestus, da parret passerede målstregen.

De største favoritter sejrer oftere

Der resterer fire favoritter – interessant bliver det, at de alle var spillet til lavere end odds 2 – det kommer Festival Of Speed med garanti også under – og så stiger sejrschancen baseret på de seneste ti års derbystatistisk fra 50 til 75 procent. Tre af de fire vandt nemlig.

2020 Empire – odds 1,8

Da derbyet sidste år blev afgjort var Empire ikke med i afgørelsen. Foto: Burt Seeger

Det største favoritsvigt i de seneste ti år. Den derbyfavorit med det laveste vinderodds, der ikke vandt. På første omgang galopperede Empire, og Ken Ecce endte langt tilbage. Alligevel fik de kæmpet sig frem til en femtepræmie. Med en mulespids vandt Steen Juul Derbyet med Extreme.

2014 Tumble Dust – odds 1,7

Tumble Dust blev en sikker derbyvinder i en stærk årgang. Foto: Lasse Jespersen

En af de bedste årgange i dansk travsport fik alligevel en klar derbyfavorit, og den indfriede forventningerne. Tumble Dust vandt derbyet med fem længder for den svenske verdensartist Björn Goop. Der var aldrig tvivl om udfaldet på Charlottenlunds oval.

2016 Axel – odds 1,6

Rene Kjær slog kolbøtter efter sejren med Axel. Fotomontage: Lasse Jespersen

Stærke Axel, der i hvert eneste løb lige skulle traves ind, var favorit til sejren i Dansk Trav Derby – og den vandt. Inden derbyet havde vinderkusken Rene Kjær lovet Ekstra Bladet at slå kolbøtter foran publikum, hvis Axel vandt. Begge dele skete.

2015 Winston Sisa – odds 1,5

Der var langt til nærmeste konkurrent, da Winston Sisa knuste alle i Dansk Trav Derby. Foto: Lasse Jespersen

De seneste ti års største derbyfavorit – hvis odds 1,5 måske bliver slået af Festival Of Speed. Det er samtidig den mest suveræne vinder i perioden. I dommerrapporten er sejren opgjort yil mange længder. De opgav også at tælle afstanden fra Jan Dahlgaard og ned til andenhesten.

Derbykalenderen Mandag 23. august: Valg af startspor Fredag 27. august: Derbyweekenden åbner med løb om eftermiddagen Lørdag 28. august: Dansk Hoppe Derby Søndag 29. august: Dansk Trav Derby

