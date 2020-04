Derbyvindere mødes i Aarhus

AARHUS SØNDAG 26. APRIL

V4 – Spilstop kl. 14.00

V4-1: 1-8-4-2

V4-2: 5 (4-3)

V4-3: 5-7-10-2

V4-4: 2-4

64 kroner



V5 – Spilstop kl. 14.45

V5-1: 5-7-10-2

V5-2: 2-4

V5-3: 9-10-1-2-3-6

V5-4: 3 (10-6)

V5-5: 1-4-2

144 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: Cato Kjærgården (8 i V4-1) har i modsætning til sine på papiret værste konkurrenter startet i år, og det kan vise sig at være værdifuldt. Konkurrencen er til at overskue, så med et fornuftigt løb ender den langt fremme.



Dagens sikre. Unstoppable (3 i V5-4) blev ganske vist slået senest, men det tror jeg ikke, man skal lægge så meget i. jeg synes den var meget stor i nederlaget, og fra dette startspor tror jeg ikke den bliver slået i dag.