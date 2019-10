Det er den, de andre skal slå

Steen Juul håber, at Delicious One har fået noget af formen tilbage – han tror på den i Grand Circle 4-års Hoppe Championat

Ekstra Bladets spilforslag ODENSE SØNDAG 20. OKTOBER

V5 – Spilstop kl. 14.45

V5-1: 1-3

V5-2: 3-5-4-2

V5-3: 5

V5-4: 9-5-10-1

V5-5: 3-7-12-2

128 kroner V4 – Spilstop kl. 15.46

V4-1: 9-5-10-1

V4-2: 3-7-12-2

V4-3: 8-7-2-3-1

V4-4: 1

160 kroner Dagens oversete: Bravour Torkdahl (10 i V5-4 og V4-1) har været meget ustabil, men vist fine takter og god kapacitet for klassen. Den har nu gået flere fejlfri løb, og alene det gør, at jeg tror den kan vinde dette løb trods startsporet. Dagens kuskeskifte: Daisy Cash (1 i V5-5 og V4-2) køres denne gang af Johnny Jørgensen og ikke af sin træner Flemming Jensen. Dette alene gør, at jeg vælger Daisy Hill (2) som lige netop køres af Flemming Jensen. Jeg formoder, træneren vælger den bedste chance i løbet, samt Daisy Cash ikke ligefrem har fået det nemmeste startspor. Dagens sikre: Express A P (1 i V4-4) synes jeg gik et rigtig godt løb senest og var kun slået af heste, der alle ville kunne vinde dette løb uden problemer. Morten Juuls hest virker til at rumme yderligere udvikling, og den bliver kun bedre og bedre. Vis mere Luk

CHARLOTTENLUND (Ekstra Bladet): Når Steen Juul søndag eftermiddag sætter sig op bag familiens Delicious One (3 i V5-5/V4-2) i Grand Circle 4-års Hoppechampionat i Odense, så er det en køretur, som han betegner som en viunderchance.

Ser man til gengæld på præstationerne i de to seneste starter – Hoppederbyet og Aalborg Hoppe Championat, så er det ikke lige vinderchancer, der springer i øjnene.

Hoppen blev sekser på Charlottenlund Travbane og firer i Aalborg.

- Det var uheldigt, at den tabte formen efter kvalifikationen til Hoppederbyet, men den har gjort, hvad den kunne, og nu håber vi, at den er der igen. De har i hvert fald arbejdet med det, siger Steen Juul med henvisning til datter, svigersøn og barnebarnet, der ejer og træner hesten.

Efter en overlegen sejr Hoppederbyprøven var Delicious One en af de hede favoritter i Dansk Hoppe Derby. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

- Nu har Delicious One et fint startspor. Jeg tror på den, og der er den hoppe, så de skal slå for at vinde løbet. Den er hurtig fra start, men der kan jo være andre med samme ideer, siger Steen Juul inden løbet.

Har yderligere en lille håndfuld køreture i Odense, og knytter kommentarer til to af hestene.

- Elephant (3 i V5-1) regner jeg med er mellem de tre første

- Falm (7 i V5-3) er i hård konkurrence. Den har et dårligt startspor mod nogle gode heste.