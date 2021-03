Din genvej til at ramme plet

Det er mange travspilleres dillema. Skal favoritten med på kuponen eller ej?

Ekstra Bladet har gennemgået samtlige danske travløb kørt i år, og i 39 procent af de kørte løb har favoritten vundet.

Omsætter man det til for eksempel et V5-spil, hvor man skal finde samtlige vindere af fem løb, så vil den statistiske løsning på en V5-kupon være, at to af de fem vindere er det enkelte løbs favoritter.

Kan det betale sig at spille favoritten i hvert løb? Nej, i længden vil det give underskud. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

Der er kørt 185 travløb i Danmark i 2021, og favoritten har vundet i 72 af dem.

Ekstra Bladet har lavet en sammentælling af, hvordan det går favoritterne. På nedenstående diagram kan man se, at favoritten er mellem de to bedste i tre af fem løb (58%).

For trio-spillerne er der en bonusoplysning - kun i 13 procent af tilfældende - bliver favoritten nummer tre.

Hvilke heste vinder de sidste 61 procent af travløbene?

Rangerer man hestene i hvert løb efter vinderodds, så tager næstfavoritten sig af omtrent hvert femte løb. Tredjefavoritten vinder hvert mellem hvert sjette og syvende løb.

Den statistiske løsning på en rigtig V5-kupon To af løbene bliver vundet af en favorit.

Et af løbene bliver vundet af en næstfavorit

De sidste to løb bliver vundet af andre heste.

Bonusoplysning: Spil ottende-favoritten

Faktisk er der et udsving på netop ottende-favoritten.

Den vinder i 4,8 procent af løbene - og hertil skal ligges, at der i vintermånederne er kørt mange løb med under otte deltagere - renser man statistiskken for de løb, vinder ottendefavoritten i otte af 131 løb (6 procent)

Ottendefavoritten vinder selvklart til store odds, så for chancespillerne er det en sjov hest at ramme.

I Ekstra Bladets sammentælling er vinderodds på de vindere mellem 23 og 59.

Sådan bliver chancerne forvaltet

Analyse: Spil dem - hvis du vil have overskud