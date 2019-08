Dobbelt jackpot: 42 millioner på spil

V75-spillerne har en kæmpe syverpulje at spille efter lørdag eftermiddag

Ekstra Bladets spilforslag ÖREBRO LØRDAG 17. AUGUST

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 3-1-8-5

V75-2: 3

V75-3: 1-2-6-8

V75-4: 3-4-1-7-5

V75-5: 8-2-3

V75-6: 3

V75-7: 2-11

240 kroner Dagens fidus: Electrical Storm (5 i V75-1) vandt en enkel sejr senest og har tidligere vist, at den klarer sig fint i sin klasse. Startsporet burde være perfekt, for Mattias Djuses hest, så måske en lille overraskelse allerede i første afdeling. Dagens sikre: Mascate Match (3 i V75-2) har imponeret stort i år. Pekka Korpis hest har mødt de fleste af dagens modstandere og slået dem regulært, så jeg har svært ved at se andre vindere i dette løb. Vis mere Luk

Det kan blive en god forretning at spille V75 lørdag. Syverpuljen er nemlig stor. Efter to jackpotrunder vurderer ATG, at der er 42 millioner kroner til deling mellem de spillere, der rammer de syv rigtige. Dermed bliver førstepræmierne mellem to-tre gange større end i en normal V75-omgang.

Det er den svenske bane Örebro, der er vært for spillet.

En af de heste, der på forhånd er stor opmærksom om er Aetos Kronos (3 i V75-6), der deltager i E3-finalen over sprinterdistancen. Det er en hest, der i år har sat to verdensrekorder.

- Den har farten, styrken og indstilling, der gør den til en tophest, så vi er selvfølgelig optimistiske, siger Jerry Riordan til Kanal 75.

HUSK NÆSTE UGE ER TRAVDERBY-UGE. EKSTRA BLADET FØLGER SPORVALGET FRA MANDAG KL. 10.00.

Aetos Kronos har allerede vundet to store treårsløb i sæsonen. Nu står den med favoritmulighederne for en tredje.

- Det er bedre, end at være tippet til et nederlag, siger Jerry Riordan.

- Den har allerede indfriet mere, end vi turde drømme om, men det er en hest, der bliver bedre og bedre for hvert løb.

Ekstra Bladet har på sit V75-forslag hesten som sikker vinder.

