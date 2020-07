Dobbelt-jackpot: 45 millioner kroner!

Lørdag eftermiddag er virkelig penge at hente i V75-spillet. Jenny A. Björk kommer med en startraket

Ekstra Bladets spilforslag HALMSTAD LØRDAG 4. JULI

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 2 (4-6) - udgået 9

V75-2: 6-5-4-11-8-10-12

V75-3: 4-6-10-1 - udgået 5

V75-4: 2-3-7-10-12-13

V75-5: 4 (6-12)

V75-6: 2-6-3

V75-7: 4 (7-5) - udgået 10

252 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens sikre: Unoicsdue Gnafa (2 i V75-1) vandt en fin sejr mod enkel modstand senest. Hesten har dog tidligere vist stor klasse, og den er givet ikke blevet dårligere efter skiftet til Björn Goop.



Dagens fidus: Arvid S.H. (4 i V75-2) vandt en overraskende sejr senest på Åby. Jeg synes hesten viste god klasse, og en præstation lig den, så ender den langt fremme her også. Vis mere Luk

Der er 45 millioner kroner i syverpuljen, når Halmstad-travet er vært for V75 sent lørdag eftermiddag.

Et af de løb, som kan give spillerne hovedbrud: Det handler om: Lærælingekuske og 15 hopper, og de starter fra forskellige udgangspunkter. En rigtig rebus.

Jenny A. Björk kører Edrica, som kommer til løbet med to spidssejre i bagagen.

Jenny A. Björk kører Edrica i V75-4 - finalen af 'Wången Cup for lærlinger'. Foto: Lars Jakobsson/TR Bild

- Det var ærligt, at vi fik spor 8, men når vi tager til Halmstad, så er det for at køre fremad.

- Er den starthurtig nok til at tage spidsen?

- Det ved jeg ikke, men den er hurtig fra start, og jeg kører alt, hvad den kan fra start.

- Er den bedst i spids?

- Den har gået gode løb i spids. Hun kan vel gå i ryg også, men det er vel en fordel, hvis vi kommer til spids.

- Har I sigtet på det her løb?

- Ja. Vi har sigtet på det her løb efter seneste løb. Den viurker fin i træningen og alt virker godt med hesten.

- Sejrschancen?

- Jeg synes, at hun er en af dem, der kan være med til at gøre op om sejren. Der er altid hård modstand, når man deltager i V75, men den er selv god. Vi forsøger at få sejren.

Det styrtregner i Halmstad.

- Hvad hvis det bliver en tung bane.

- Den har startet på dårlige baner før, og det har ikke været noget problem.