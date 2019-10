Du kan stadig nå det: 17 millioner på spil

Ekstra Bladets spilforslag ÅBY OG SOLVALLA

ONSDAG 9. OKTOBER

V86 – Spilstop kl. 20.30

V86-1: 9-10-1-2-6

V86-2: 9-4

V86-3: 5-11-1-3-8-9-10

V86-4: 7

V86-5: 6

V86-6: 2-12-45-5

V86-7: 1-10-2

V86-8: 1-8

420 kroner Dagens fidus: Ad Hoc (2 i V86-1) har som oftest mødt sine årgangsfæller, og som oftest de bedste af dem. Denne gang er konditionerne lidt anderledes. Hesten har fået et perfekt startspor og holder ifølge træneren Raoul Engblom fin form. Dagens sikre: Sweet On You (7 i V86-4) har fået et godt tilbud. Dens værste modstander, Lady Nadine (10) er udgået, og derfor tror jeg Björn Goop løser denne opgave. Vis mere Luk

Der er hele 17,2 millioner kroner i puljen til de spillere, der rammer otte rigtige i travspillet V86 onsdag aften.

En af de heste, der kan rense ud i de rigtige kombinationer og sikre en milliongevinst til spillerne er Ad Hoc (2 i V86-2).

Den viste prøver på sin kapacitet, da den i seneste start blev toer i S:t Leger.

Fra dobbelt tillæg gik hesten en stærk sidste omgang, og det var kun finalisten i det svenske travderby Pinto Bob, der gik forbi lige før mål.

I starten inden blev den uplaceret, men den ydede en skærk indsats mod stenhård modstand.

- Indsatsen i seneste start var god og fuld godkendt. Gangen inden blev det lidt for hårdt for Ad Hoc, siger hesten træner Raoul Engblom.

Formen er io top efter, at hesten har fået to løb i kroppen.

- Jeg håber da, at hesten kan blive endnu bedre, men formen er god., siger træneren.

Ad Hoc med Carl Johan Jepson i sulkyen var onsdag eftermiddag kun med på syv procent af de indleverede spil til V86. Foto: Lars Jakobsson/Kanal 75

Ad Hoc har mest mødt sin årgangsfæller. Denne gang er der ældre heste blandt modstanderne. Men det bekymrer ikke træneren.

- Den har mødt rigtig gode heste i hele sit liv, og der har den gjort det godt. I Örebro var det top-top heste, og senest var der også et par rigtig gode heste med.

- Ad Hoc tilhører toppen af de svenske fireåringer, når den har en god dag.

- Burde den have tjent mere end de 861.000 svenske kroner, som står på præmiekontoen.

- Sammenligner man den med årgangens tophest, som har tjent rigtig mange penge, så har Ad Hoc misset i de største kvalifikationsløb. Den har galoppret i to kvalifikationsløb til E3, den var dårlig i kvalifkatione til Svensk Trav Kriterium, den sad fast i kvalen til Kongepokalen, og den galopperede i Derbyprøven. Derfor har den tabt rigtig mange penge, siger træneren.

Den lave indtjening betyder, at hesten befinder sig i en lavere klasse, når nu det gælder løb mod ældre heste. Desuden er spor to i V86-løbet et fint startspor for den starthurtige hest.

- Den har et godt spor og distancen på 2640 meter passer den godt. Det er lidt svært at sammenligne den med de øvrige heste i løbet, men mine forhåbninger er, at den er mellem de tre første i mål.

- V86-spillerne skal behandle den med respekt. Det er ofte dagsformen og de små marginaler, som afgør det. Hesten har god form, at jeg synes, at den har vist, at den er så godt, at den kan kæmpe om sejren.

Ad Hoc starter uden udstyrsændringer i forhold til seneste start.

