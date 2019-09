Duo jagter DM-sejr

AARHUS – SØNDAG 8. SEPTEMBER

V65 – Spilstop kl. 18.15

V65-1: 6-3-1

V65-2: 2-4-7

V65-3: 7

V65-4: 1-2-4-6-7

V65-5: 2-6

V65-6: 10-9-8

270 kroner

Dagens ugarderede: Checkpoint S H (7 i V65-3) viser fin form, og selvom Aarhus-banen måske ikke er dens favoritbane, tror jeg, den vinder dette løb. Senest i Skive, synes jeg, den viste, at den er en rigtig god hest.

Dagens fidus: Tinita Tårs (4 i V65-4) har måske ikke helt fået det ud af det i år, som talentet rækker til, men jeg synes, den viser opadgående form. Hesten har tidligere vist, at den tåler at bestille noget undervejs, så det kan være en lille fidus her.