Dynamit-fredag: Du kan vinde 600.000 kroner

NYKØBING FALSTER FREDAG 11. OKTOBER

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 2-3

V5-2: 4-5-3-2-1-6

V5-3: 3-5-9-2-4

V5-4: 5

V5-5: 1-6

120 kroner

V4 – Spilstop kl. 16.43

V4-1: 3-5-9-2-4

V4-2: 5

V5-3: 1-6

V4-4: 2-3-4-10

80 kroner

Dagens glemte: Banderas (9 i V5-3 og V4-1) har vist fine takter i de seneste par starter. Der er flere om buddet i dette løb, og kan Bjarke Haagensen få lirket hesten med rundt uden at bruge for mange kræfter, tager den mange ned i opløbet.

Dagens sikre: Next Is Now (5 i V5-4 og V4-2) virker til at holde fin form, og går den et løb som senest, så vinder den.