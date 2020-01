Dynamit-fredag kan udløse en milllion

SKIVE FREDAG 17. JANUAR

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 8-5-7

V5-2: 8-10-11

V5-3: 3 (8-6)

V5-4: 8-5-9-11

V5-5: 6-8-2-5

144 kroner



V4 – spilstop kl. 16.43

V4-1: 3 (8-6)

V4-2: 8-5-9-11

V4-3: 6-8-2-5

V4-4: 9-12-10-3

128 kroner



Dagens fidus: Deepundercover (5 i V5-1) har endnu ikke vundet løb, men det kommer snart. Alene på sin stabilitet ender den langt fremme her, da flere af dens værste konkurrenter løber med meget større galop risici.



Dagens sikre: Umbra (3 i V5-3 og V4-1) ser jeg som en hest, der har meget større kapacitet, end dens indtjening antyder. Den virker til at være stærk og reel, og som jeg ser det, vil den kommetidligt til føring, og så bliver det svært for tillægshestene.