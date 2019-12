Dynamit-fredag: Vind en halv million

ODENSE FREDAG 13. DECEMBER

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 3-8-1-6

V5-2: 3-2

V5-3: 2-9-8

V5-4: 5 (4-7)

V5-5: 5-6-10

72 kroner



V4 – Spilstop kl. 16.43

V4-1: 2-9-8

V4-2: 5 (4-7)

V4-3: 5-6-10

V4-4: 6-3-5-4

72 kroner



Dagens fidus: Womanizer (8 i V5-3/V4-1) ser ud til at blive bedre og bedre i øjeblikket, så skulle de to favoritter svigte, tror jeg den overrasker her.



Dagens sikre: Frances Yoda (5 i V5-4/V4-2) har vist fine præstationer i de seneste starter og er mit bedste bud på en sikker i denne omgang. Har man råd, synes jeg dog at de to reserveheste skal med på bonnen også.