Dynamitfredag: Muligheden for en halv million

CHARLOTTENLUND FREDAG 29. NOVEMBER

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 8-9-5-1-6

V5-2: 8 (4-6)

V5-3: 4-1-5-8-10

V5-4: 4-7-2

V5-5: 8 (4-7)

75 kroner



V4 – Spilstop kl. 16.43

V4-1: 4-1-5-8-10

V4-2: 4-7-2

V4-3: 8 (4-7)

V4-4: 7-6-4-1-3

150 kroner

Dagens sikre: Dynamic Dancer (8 i V5-2) er inde i en god stime i øjeblikket, og selv om startsporet kunne være bedre, synes jeg den er godt inde i løbet. Som jeg ser det, er den en hest, der kommer til at gå op gennem klasserne.

Dagens fidus: Cointreau (2 i V5-4 og V4-2) kan meget på en god dag. Jørgen Sjunnesson har et godt tag på hesten, og startsporet er perfekt. Modstanderne er til at tale med, så jeg synes det ser godt ud.



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.