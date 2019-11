Dynamitfredag: To skadede stjerner tilbage sammen

Ekstra Bladets spilforslag AALBORG FREDAG 22. NOVEMBER

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 6

V5-2: 3-2-1-9-4-8

V5-3: 2

V5-4: 2-1-9-3-10-8

V5-5: 5-6-4-9

144 kroner



V4 – Spilstop kl. 16.43

V4-1: 2

V4-2: 2-1-9-3-10-8

V4-3: 5-6-4-9

V4-4: 4

48 kroner



Dagens fidus: Pharadon D’Inverne (10 i V5-4 og V4-2) køres denne gang af Jeppe Juel, og det skal blive spændende at se, hvad han kan udrette med hesten. Den har tidligere vist god fart og kapacitet.



Dagens sikre: Chablis (4 i V4-4) synes jeg stadig er en af Danmarks bedste heste, og jeg har ikke fantasi til at se, hvordan den skal kunne tabe dette løb. Vis mere Luk

Spillemæssigt er der en halv million kroner at hente hos Derby25, hvis kun en spiller rammer enten V4 eller V5 fredag eftermiddag, når Racing Arena Aalborg er vært for Dynamitfredag.

Sportsligt er der gensyn med to af dansk travsports stjerner. Derbyvinderen fra 2017, Bvlgari Peak, gør comeback efter en lang skadespause, og kusken Steen Juul sætter sig bag den - og kører dermed sit første væddeløb siden 2. november.

- Jeg har været med i træningen. Jeg har haft problemer med det ene ben, men nu går det bedre, siger Steen Juul.

Men kusken kun har været ude i tre uger, så det anderledes med Bvlgari Peak. Den har ikke været med i løb siden 15. oktober 2017 - altså en to årig pause fra banerne.

- Den var først i Frankrig, hvor de skulle få udbedret skaden. Det lykkedes ikke, og så fik vi den tilbage. Den blev helet op, men så fik den tilbagefald, og så skulle den være avlshingst, og ja, så går tiden, siger Steen Juul.

Bvlgari Peak sikrede Steen Juul den ottende derbysejr. Foto: Lasse Jespersen

Bvlgari Peak har fået et enkelt prøveløb, men fredag eftermiddag bliver de alvor.

- Jeg har nu ikke så store forventninger til den start. Jeg tager det mere som en mulighed for at komme i gang, siger Steen Juul, der ikke bekymrer sig særligt over den ny overståede skade.

- Der er jo altid en risiko for, at en skade kan bryde op igen. Det kan også ske med en frisk hest, at den får en slem skade. Det er ligesom en fodboldspiller, der jo i hver kamp kan komme til skade.

Den har et enormt hjerte og gode lunger. Hesten er lidt umoden i hovedet

- Jeg ser ikke, at Bvlgari Peak skal have lettere ved at få en skade end andre heste, siger han.

To år er lang ventetid, men det er blandt andet hesten kapacitet, der har gjort det værd at vente.

- Den har et enormt hjerte og gode lunger. Hesten er lidt umoden i hovedet. Den har ikke gået så mange løb, og udviklingen kommer i takt med, at den kommer til at starte i flere løb, siger Steen Juul til Ekstra Bladet.

