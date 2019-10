Dynamitfredag - vind 600.000 kroner

SKIVE FREDAG 25. OKTOBER

V5 – Spilstop kl.16.07

V5-1: 7

V5-2: 3-1-2

V5-3: 4-5-8-6

V5-4: 9-12-10

V5-5: 3-2-7-6

144 kroner



V4 – Spilstop kl. 16.43

V4-1: 4-5-8-6

V4-2: 9-12-10

V4-3: 3-2-7-6

V4-4: 3

96 kroner



Dagens ugarderede: Shaggy Millpond (7 i V5-1) har nu gået to gode løb med andenpladser for Morten Friis. Startsporet kunne være bedre, men jeg tror nu ikke ligefrem, det er nogen bagdel for hestens vedkommende, da den sikkert vil blive kørt forsigtigt frem for så at tage konkurrenterne til slut.

Dagens fidus: Elvira M (10 i V5-4 og V4-2) løber som oftest med frem til første- eller andenpladser. Denne gang strammes buen for Steen Juuls hest. Jeg tror dog, hesten rummer så meget klasse, at den løser dette også