Ebony har dæmpet temperamentet

Ekstra Bladets spilforslag CHARLOTTENLUND – SØNDAG 6. OKTOBER

V5 – Spilstop kl. 13.30

V5-1: 3-6-2-1

V5-2: 5-2-8-3

V5-3: 4-9

V5-4: 7-6-4-5

V5-5: 3

128 kroner V4 – Spilstop kl. 14.44

V4-1: 7-6-4-5

V4-2: 3

V4-3: 6-3-5

V4-4: 1-3-2 Dagens oversete: Dolly Park (1 i V5-1) fik et godt løb senest, men kunne ikke komme til. Om den havde vundet løbet, er nok tvivlsomt, men det ændrer ikke på, at hesten gik godt. Her kunne scenariet være lidt det samme. Måske den overrasker. Dagens fidus: Dekadent K (6 i V5-4 og V4-1) løber på flotte tider og med helt fremme i de lange løb, så styrken er der. Hesten vinder ikke så ofte, men jeg synes konkurrencen ser overkommelig ud. Hvis vi lige ser bort fra Axel (7) virker de ikke skræmmende på den aktuelle distance. Vis mere Luk

Ekstra Bladet viser på tv hele Kriteriumsdagen - se med fra kl. 12.00 på ekstrabladet.dk/trav

Midt i juni fik Knud Mønster den tre årige Ebony Blåbjerg i træning. Søndag eftermiddag kan den vinde årets største løb for årgangshoppe, når den er en af favoritterne i Dansk Hoppe Kriterium.

Skive-træneren forudsiger et jævnbyrdigt løb.

- Ebony Blåbjerg er en af de bedre vinderchancer i løbet. Jeg ser flere, der kan vinde, og det behøver ikke være dem, der har vundet kvalifikationsløbene. Der var også nogle af dem, der blev treer eller firer, der gik godt den dag. Jo, det kan blive et åbent løb, siger han til Ekstra Bladet.

Ebony Blåbjerg vandt ligesom Exclusive Laser kvalifikationsløb. Det gav muligheden for at vælge startspor før de andre.

- Hoppen er hurtig fra start, og derfor valgte vi spor et. Jeg vil forsøge at køre til fra start og holde spidsen.

- Med den her hest, er det ikke sikkert, jeg kan gøre, som jeg planlægger. Det hele kommer an på temperamentet. Hvordan er den lige inden starten? Men det er ikke afgørende at vi når spidsen. Jeg vil bare gerne sidde i indersporet, for hvis den skal ud i andet eller tredje spor, og løbet bliver vundet på en kilometertid omkring 1.14, så bliver det svært.

- Det var det, der skete i Derbyweekenden, hvor den startede med spor 12. Der gik den ude i sporene de sidste 700-800 meter, og det blev for hårdt. Reelt gik den et godt løb, siger Knud Mønster om det eneste nul, hoppen har i resultatlisten siden ejer- og trænerskiftet.

Ebony Blåbjerg er den hoppe i feltet, der har indløbet flest præmiepenge i karrieren. Den har 256.092 på kontoen. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

Med Ebony Blåbjerg på staldlisten fik Knud Mønster en tidligere kunde i Stald H tilbage i sin hesteejerkreds.

- Jeg havde faktisk ikke noget med det ejerskifte at gøre. Jeg kørte hesten for den tidligere ejer, og så hørte Stald H, at den var til salg. Han købte den og satte den i træning hos mig. Jeg synes, at den har vist fremgang, siden den kom til os, og den er blevet lidt nemmere at styre, siger Knud Mønster.

Der er 200.000 kroner i førstepræmie i Dansk Hoppe Kriterium - men det får ikke Knud Mønster til at ændre i forspændingen.

- Vi kører nøjagtigt med samme udrustning som i seneste start, siger han.

