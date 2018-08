Efter derbysejr: Det værste, jeg har set

Kusken Nicolaj Andersen fik vist Commit Boom Bay frem – og han mener, at hoppederbyvinderen har meget mere at byde på

Se interviewet med Nicolaj Andersen herover

Sejren i Dansk Hoppederby 2018 var aldrig i fare.

Fra første meter af løbet sad Commit Boom Bay på legen, og den vandt en overbevisende sejr.

Kusken Nicolaj Andersen til Ekstra Bladet efter sejren:

- Jeg var indstillet på at vise, hvor skabet skulle stå.

- Det er ubeskriveligt at vinde et storløb. Det er en ære at træne sådan en hest. Det er det værste, jeg har set. Den overbeviser mig, at det er en kanon, siger han i tv-interviewet herover.

På andenpladsen fulgte Mads Hvid Nielsen, der fik en af feltets mindst betroede heste Caroline K i mål som toer.

- Det blev helt perfekt. Hoppen er gået meget frem efter derbyprøven, og så er den lynhurtig fra start, så det skulle prøves, sagde Mads Hvid Nielsen.

Inden Hoppederbyet var Carna Sensei udråbt som udfordrer til storfavoritten Commit Boom Bay, men der var ikke tryk i den, da startvognen sendte feltet afsted.

- Carna Sensei var ikke som bedst op til løbet, og jeg var tæt på at ville slette den fra løbet. Den ville ikke rigtig åbne fra start. Derfor turde jeg ikke køre med, da starten gik. Jeg ville ikke forære løbet væk ved en ødelæggende galop, så hellere tage det sikre. Så alt i alt er en tredje plads o.k., sagde Rene Kjær efter tredjepladsen med Carna Sensei.

De sagde de andre

Der var også tiltro til Cindy Tiger, men den sluttede på ottendepladsen.

- Den var lige ved at løbe over i galop i startøjeblikket, og det kostede et par placeringer, og så blev det for hårdt. Hesten går ellers rigtig godt, men det blev bare forkert, sagde Jørgen Sjunnesson.

Covini tog niendepladsen:

- Det blev helt forkert for os. Da vi først havnede nede i feltet og skulle angribe ude i sporerne, blev det for hårdt, og den var træt til slut, sagde Ken Ecce.

Sidste præmie i løbet gik til Cleo Gammelsbæk.

- Jeg er meget skuffet, vi kommer slet ikke til - jeg havde masser at køre med - og så i et derby, sagde en tydeligt skuffet Jeppe Juel til Ekstra Bladet.

Commit Boom Bay vandt løbet i kilometertiden 1.13,2/2000 meter autostart.