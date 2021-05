Eksperterne: Her min vinder

Se her under de enkelte travfolks forudsigelse - blad i galleriet for at se flere.

Rikard N Skoglund, Solvalla: - Jeg håber på Milliondollarrhyme. Det er en rigtig god hest, og det er en fin ekvipage med Fredrik B., som kører sin egen hest i løbet. Hesten er hurtig fra start. Den har været lidt hed på det seneste. Den holder til samme sted som mig, og derfor holder jeg ekstra med den. Foto: Mikael Rosenquist/TR Bild Robert Bergh, Åby: - Jeg tror, at Gelati Cut vinder. Jeg var meget imponeret af den på Åby og har set den i Frankrig. Hesten har et godt spor og en god kusk. Foto: Malin Albinsson/TR Bild Marcus Lilius, Romme: - Jeg synes, at Garreth Boko har udviklet sig helt utroligt. Så det er min luring i løbet: Garreth Boko og Mats E. Djuse. Foto: Maria Holmen/TR Bild Andreas Lövdal, stald Timo Nurmos Solvalla: - Det er svært, men jeg kan ikke sige nogen anden end Seismic Wave. Det er klart, at der er mange gode heste, og det er et jævnbyrdigt felt. Jeg tror, at alle kan vinde - og løbsafviklingen bliver afgørende. Det er blevet mere åbent efter sporlodtrækningen, hvor de bedste har fået de værste startspor. Men jeg må sige vores egen Seismic Wave. Foto: TR Bild Åsbjörn Tengsareid, Norge - Det er et svært spørgsmål, men jeg satser på Moni Viking. Den er norsk og har spor to. Elitloppet bliver spændende med sådan en hest. Foto: Matilda Öhrman/TR Bild Eric Martinsson, Axevalla: - Jag tror at Aetos Kronos vinder. Det er en hest, som har det meste. Den er både speedig og stærk, og så har den et godt spor i sin semifinale, og dermed er det lettere at komme i finalen. Foto: Mikael Rosenquist/TR Bild Ulf Stenströmer, Axevalla: - Ecurie D.! Jeg synes, det vil være fedt, hvis Ulf Ohlsson kan vinde, for en af mine gode venner er medejer. Men jeg er ekstemt dårlig til at spille på heste. Så desværre! Foto: TR Media / MVA Foto

Seminfinale 1: 1 Vivid Wise As - Italien - Alder: 7 år - Træner: Alessandro Gocciadoro, Italien - Kusk: Alessandro Gocciadoro - Rekord: 1.08,6 - Præmiesum: 11.380.332 sv. kroner - Sejrsprocent: 39 - Største sejr: Criterium de Vitesse, Cagnes-sur-Mer 2020 & 2021. Foto: Lena Emmoth Semifinale 1: 2 Moni Viking - Norge - Alder: 8 år - Træner: Björn Goop, Sverige - Kusk: Björn Goop Rekord: 1.09,4 Præmiesum: 7.323.348 sv. kroner Sejrsprocent: 28 Største sejr: Åby Stora Pris 2020. Foto: TR Media / Malin Albinsson Semifinale 1: 3 Milliondollarrhyme - Sverige Alder: 7 år - Træner: Fredrik B Larsson, Sverige - Kusk: Fredrik B Larsson - Rekord: 1.09,2 - Præmiesum: 4.926.306 sv. kroner - Sejrsprocent: 25 - Største sejr: Svenskt Mesterskab 2019. Foto: Tr Bild Semifinale 1: 4 Aetos Kronos - USA Alder: 5 år - Træner: Jerry Riordan, Sverige - Kusk: Magnus A Djuse - Rekord: 1.10,0 - Præmiesum: 8.869.262 sv. kroner - Sejrsprocent: 41 - Største sejr: Konung Gustaf V:s Pokal, Åby 2020. Foto: TR Media Semifinale 1: 5 Hickothepooh - Norge - Alder: 9 år - Træner: Trond Anderssen, Norge - Kusk: Vidar Hop - Rekord: 1.09,9 - Præmiesum: 3.156.053 sv. kroner - Sejrsprocent: 26 - Største sejr: Finlandia-Ajo, Vermo 2021. Foto: TR Media / Lena Emmoth Semifinale 1: 6 Bahia Quesnot - Frankrig - Alder: 10 år - Træner: Junior Guelpa, Frankrig - Kusk: Junior Guelpa - Rekord: 1.08,7 - Præmiesum: 16.123.106 sv. kroner - Sejrsprocent: 10 - Største sejr: Prix de Cornulier 2021. Foto: TR Media Semifinale 1: 7 Cyber Lane - Sverige - Alder: 8 år - Træner: Johan Untersteiner, Sverige - Kusk: Johan Untersteiner - Rekord: 1.09,7 - Præmiesum: 13.328.395 sv. kroner - Sejrsprocent: 53 - Største sejr: Svenskt Travderby, Copenhagen Cup. Foto: TR Media Semfinale 1: 8 Don Fanucci Zet - Sverige Alder: 5 år - Træner: Daniel Redén, Sverige - Kusk: Örjan Kihlström - Rekord: 1.09,6 - Præmiesum: 5.288.500 sv. kroner - Sejrsprocent: 60 - Største sejr: Sprintermästaren, Halmstad 2020. Foto: TR Media Semifinale 2: 1 Cokstile - Italien - Alder: 8 år Træner: Mattia Orlando, Italien - Kusk: Vincenzo Gallo - Rekord: 1.09,4 - Præmiesum: 10.217-372 sv. kroner - Sejrsprocent: 42 - Største sejr: Elitloppet, Solvalla 2020. Foto: TR Media Seminfinale 2: 2 Heavy Sound - Sverige - Alder: 9 år - Træner: Daniel Redén, Solvalla - Kusk: Kenneth Haugstad - Rekord: 1.09,2 - Præmiesum: 8.151.214 sv. kroner - Sejrsprocent: 45 - Største sejr: E3, Gävle 2015. Foto: TR Media Seminfinale 2: 3 Seismic Wave - Sverige - Alder: 6 år - Træner: Timo Nurmos, Sverige - Kusk: Claes Sjöström - Rekord: 1.08,5 - Præmiesum: 1.717.155 sv. kroner - Sejrsprocent: 54 - Største sejr: Svenska Travligan klass I-final, Solvalla 2020. Foto: TR Media Semifinale 2: 4 Gelati Cut - Frankrig Alder: 5 år - Træner: Romain Christian Larue, Frankrig - Kusk: Gabriele Gelormini - Rekord: 1.11,1 - Præmiesum: 5.250.668 sv. kroner - Sejrsprocent: 21 - Største sejr: Prix Ovide Moulinet, Vincennes 2021. Foto: Gerard Forni Semifinale 2: 5 Gareth Boko - Holland - Alder: 8 år - Træner: Jerry Riordan, Sverige - Kusk: Mats E Djuse - Rekord: 1.09,6 - Præmiesum: 4.855.040 sv. kroner - Sejrsprocent: 36 - Største sejr: Svensk Opdrætningsløb. Foto: Malin Albinsson/TR Bild Semifinale 2: 6 Ecurie D. - Sverige - Alder: 5 år - Træner: Frode Hamre, Norge - Kusk: Ulf Ohlsson - Rekord: 1.09,2 - Præmiesum: 3.358.245 sv. kroner - Sejrsprocent: 79 - Største sejr: EM for treårige, Vermo 2019. Foto: Lars Jakobsson/TR Bild Semifinale 2: 7 Click Bait - Sverige - Alder: 5 år - Træner: Stefan Melander, Sverige - Kusk: Per Lennartsson - Rekord: 1.09,5 - Præmiesumr: 2.251.200 sv. kroner - Sejrsprocent: 24 - Største sejr: Hertigen av Värmland, Prins Carl Philips Jubileumspokal, Färjestad 2021 . Foto: Lena Emmoth/TR Bild Semifinale 2: 8 Very Kronos - Sverige - Alder: 7 år - Træner: Svante Båth, Sverige - Kusk: Erik Adielsson - Rekord: 1.10,9 - Præmiesum: 4.630.059 sv. kroner - Sejrsprocent: 51 - Største sejr: Svensk Mesterskab 2020. Foto: Lars Jakobsson/TR Bild

Ekstra Bladets spilforslag SOLVALLA - FREDAG 28. MAJ

V65 – Spilstop kl. 12.45

V65-1: 6 (5-2)

V65-2: 3-6-4

V65-3: 4-8-5-3-2

V65-4: 8-6-2-9-11

V65-5: 7 (8-2)

V65-6: 10-3-14-11

300 kroner Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Vis mere Vis mindre

Ekstra Bladets spilforslag SOLVALLA – LØRDAG 29. MAJ

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 6-11-2-13

V75-2: 5-9-10

V75-3: 6-4-7-8

V75-4: 10-9-6-5-7

V75-5: 5-8

V75-6: 4 (1-8)

V75-7: 8 (6-9)

240 kroner Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Vis mere Vis mindre

Ekstra Bladets spilforslag SOLVALLA – SØNDAG 30. MAJ

V75 – Spilstop kl. 15.00

V75-1: 8 (6-5)

V75-2: 1-4-6-8

V75-3: 3-5-6-8

V75-4: 6-7-4-5-9

V75-5: 2-1-4

V75-6: 4 (3-8)

V75-7: 8-10-4

360 kroner Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Vis mere Vis mindre

