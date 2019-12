Ekstra Bladet kårer 'Årets 3-årige hoppe'

Exclusive Laser har vundet to af af de tre største danske løb for årgangen. Det gør valget let ...

Sejren i Dansk Hoppe Kriterium gjorde valget af Årets 3-årige danske hoppe let.

Exclusive Laser havde i forvejen vundet Grand Circle 3-års Hoppechampionat - dermed var to af de tre mulige triumfer hjemme.

Steen Juul kørte Exclusive Laser i Dansk Hoppe Kriterium - og det med succes. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

Sejren i landets største løb er da også for hestens ejer og træner, Svend Aage Nielsen, årets oplevelse med hoppen.

- Jeg har i det meste af mit liv arbejdet med heste, men for tre år siden lagde jeg om. Tidligere har jeg haft ældre heste, som andre nok havde ødelagt før, jeg forsøgte at reparere. Nu satser jeg i stedet på ungheste, hvor det gælder tålmodighed for udvikling. Så er det jo dejligt, når det lykkedes, og Dansk Hoppe Kriterium var årets helt store mål.

Allerede i juni vandt hesten Hoppechampionatet i Aalborg.

- Det var tidligt på sæsonen, og det klagede mange over. De mente, at det gav for stor fordel til de heste, der startede som toårs. Men det gjorde Exclusive Laser ikke. Den var i prøveløb, men kom ikke til start sidste år. Så den modbeviste ligesom den teori. Den dag kørte Rene Kjær, og han var lige kommet tilbage fra en skadespause, så det gav sejren et ekstra krydderi, siger Svend Aage Nielsen, der er 62 år og pensioneret sagsbehandler fra Flyvevågnet.

Den glade kreds omkring Exclusive Laser efter sejren i Dansk Hoppe Kriterium. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

Næste år venter Derbysæsonen, og det er netop Hoppederbyet at sigtekornet er indstillet på.

- Hesten fik fri efter sejren i hoppekriteriet. Nu går den tung vintertræning, og så begynder vi med intervaltræning i januar. Jeg sigter på, at den skal starte i marts eller april. Det er ikke planen, at vi skal rejse meget med hesten. Vi kommer ikke til at tage af sted til de store dage på eksempelvis Solvalla, for der er en risiko for, at vi så bliver straffet i Derbyet, siger Svend Aage Nielsen til Ekstra Bladet.