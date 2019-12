Ekstra Bladet kårer 'Årets anpartshest'

SE TOP 5 ÅRETS ANPARTSHEST I GALLERIET I BUNDEN AF ARTIKLEN

Ekstra Bladet Travs julekavalkade indledes med 'Årets Anpartshest'.

I en tæt afgørelsen kårer redaktionen Dream Girl. Den napper akurat førstepladsen på grund af sejren i Hoppederbyet. Toeren Dusty Shadow deltog også i Hoppederbyet - og den har vundet to store løb. Aksel Jensens Mindeløb og Jydsk 4-årings Grand Prix.

Det er en knivskarp afgørelse - og redaktionen sætter røven i klaskehøjde og vægter sejren i Hoppederbyet som størst.

Netop for en anpartsstald er det en god oplevelse at komme på vinderpladsen i Derbyweekenden, hvor Charlottenlund Travbane er fyldt med publikum.

Dream Girl på æresrunde efter sejren i Dansk Hoppe Derby 2019. Træner Nicolaj Andersen i sulkyen. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

Dermed ikke sagt - at redaktionen når til samme afgørelse, når Årets 4-årige Hoppe skal kåres. Mere om det senere på måneden.

Stort anpartsprojekt

Dream Girl ejes af Team Lunden, der er Charlottenlund Travbanes anpartsstald.

- Det er jeg meget glad for. Vi har jo også haft en helt fantastisk sæson, siger primus motor Carsten Bundgaard til Ekstra Bladet.

- Vi købte Dream Girl sidste år og gav 140.000 kroner for den. Der var ikke noget, der tydede på at det skulle blive en årgangshest.

- Den gik så et par gode løb i prøven og finalen i Dansk Avlsløb, men uden at imponere. Så blev den anden i Billunds Hoppe Championat til en udenlandsk hest, men foran alle sine danske konkurrenter i et løb på Sprintermesterdagen.

- Derefter fulgte et par gode løb fra dens side, og så sagde træneren Nicolaj Andersen, at han syntes, vi skulle satse på Dansk Hoppe Derby med den, og i prøven var den kun slået af Dusty Shadow efter et fint løb.

Dusty Shadow kom flyvende i Hoppederbyet - men kunne ikke nå frem til Dream Girl. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

- I derbyet var vi vel lidt heldige at komme ud i rette tid, og den gik et flot løb. Den holdt Dusty Shadow bag sig selv om den kom tæt på.

- Derefter gik den til start i Aalborg, hvor den efter min mening gik sit bedste løb for os, kun kort slået af Daisy Cash efter et hårdt løb.

- Sidste start for os var i Norge for tre uger siden hvor den var helt under isen, siger Carsten Bundgaard.

Dream Girl skal sælges i julen

Team Lunden sætter Dream Girl på planlagt auktionen i perioden 23. – 30. december.

- 90 procent af det, vi får for den, går tilbage til anpartshaverne, og de sidste 10 procent går til admistrationen, siger han.

Hovedstadsbanens anpartsprojekter har i alt tre heste på auktionen – Casino Brick og Fusion Scoop skal også sælges.

Team Lunden blev startet 15. maj 2016 og har lige rundet to millioner kroner i indkørte præmier. I alt har stalden vundet fem årgangsløb.