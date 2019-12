Ekstra Bladets analyse til millionspillet

Ekstra Bladets spilforslag CHARLOTTENULUND SØNDAG 29. DECEMBER

V75 – Spilstop kl. 15.00

V75-1: 6 (7-3)

V75-2: 7-10-12-5-3-4-11

V75-3: 4 (1-2)

V75-4: 7-6-3-11-4

V75-5: 4-3-6

V75-6: 10 (2-8)

V75-7: 1-9-5-2

Der er millioner på spil

Søndag er der V75-spil på Charlottenlund Travbane. V75-spillet gæster i den forbindelse Danmark - og her er Ekstra Bladets vurdering af de heste, der starter i de syv løb. Første V75-løb er klokken 15.00.

Hestene er vurderet på en skala fra seks til nul stjerner, hvor seks er kæmpe vinderchance og nul er ingen.

V75-1

Hoppeløb - 2000 meter autostart

6 Princess S W – kommer med tre sejre i træk fra hård konkurrence

7 Ofelia O E – holder fin klasse og er vel ikke langt efter favoritten kapacitetsmæssigt

3 Francis Yoda – gør det godt i de danske løb og får vel et godt løb herfra

5 Bella Højgård – har det med at overraske, hvis den får løbet

2 Dominique A P – vinder sjældent, men løber ofte i pengene

9 Puisseguin – løber oftest kun med til de sidste penge, og det sker også her

8 Asta Derm – er vel glad for penge

1 Global Underworld – er chanceløs

4 Danielle D D – udgår

V75-2

Finale i Hoppeserien - 2000 meter voltestart

7 Ever So Clever – viser store fartressourcer, men løber med stor galoprisiko

10 Livi Lady – viser form fremgang og holder høj klasse

12 Umbra – har vist stor klasse i sine starter i Danmark. Sidst blev det forkert for den.

5 Elvira M – har været lige ved de seneste par starter, kan få et godt løb herfra

3 Honor – løber på fine tider og har den fordel, at de værste konkurrenter skal give den tillæg

4 Design Of Porsche – fin hest der viser god form – er godt inde i løbet

11 Chloe – holder også høj klasse og tåler at bestille noget undervejs.

8 Dellis – fin hest, der som oftest yder sit bedste, kan overraske

9 Beautiful Kiss – viser fremgang fra start til start, men det er svært at tro på den her

6 Diva Sisa – vinder sjældent, og gør det heller ikke her

2 Ilyushin – burde ikke kunne vinde her

1 Livi Nectar H M – burde være chanceløs i dette selskab

V75-3

Travliga 3-finale - 2000 meter autostart

4 Gambit Brodde – møder bedre heste end disse stort set hver gang den starter, og uden problemer vinder den

1 Diamond Is Rough – har vist fin form, men den skal være mere styrbar for at vinde her

2 Armani Hyrdehøj – har vist form fremgang på det seneste. Kan overraske, hvis favoritten svigter

6 Created Face – yder sit bedste hver gang og ender lang fremme

10 Another Dream – tåler at bestille noget undervejs, og det kommer den langt på

5 Mellis Akema – virker til at have fundet formen igen, og den kan overraske

8 Wham Bam Boo – vandt senest efter en længere periode uden resultater – skal vise noget mere, før man rigtig kan tro på den

9 Greek F Boko – svinger meget i præstationerne, men kan meget på en god dag

12 Capture – viser fine takter, men startsporet trækker ned

11 Lord L S – løber mest med for tiden, men kan være en triochance

3 Havbergs Viking – vinder sjældent, og det sker heller ikke her

7 Vip Hall – løber som oftest mest med og burde være glad for penge her

V75-4

Travliga 4-finale - 2000 meter autostart

7 Bette Nock – kunne være et bud på endnu en sikker vinder. Så god er den

6 A Secret Word – har mødt gode heste på det seneste, og er selv en god hest

3 Leading Tile - virker til at være i fremgang – godt startspor

11 Don Cash – startsporet trækker ned, men kommer den igennem uden for mange forhindringer, kan det være vinderen

4 Barbaresco V W – viser fine takter i det svenske, og det kommer man langt på

2 Cutty Sark – kræver et godt løb for at kunne vinde – ender langt fremme

10 Captain Coke – yder sit bedste hver gang og kan være i trioen

5 Casino Brick – møder nok for god modstand her

9 Akrobat – vinder ikke, og må være glad for penge her

12 Aayla T Dream – viser fremgang, men er chanceløs i dette selskab fra dette startspor

1 Harley Boko – burde være chanceløs

8 Miss Mythos - udgået

V75-5

Travliga 5-finale - 2000 meter autostart

4 Dempsey Cloc – har virkelig mponeret i de seneste starter – hesten der skal slås.

3 Fivie Barsso – rummer yderligere udvikling og første udfordrer til sejren

6 Dario Sotto – virker også til at rumme yderligere udvikling

12 Macro Star – kan være vinderen, men startsporet trækker gevaldigt ned

2 Es Trenc – virker til at overraske positivt i hver start i øjeblikket – vinderchance

1 Dynamic Dancer – kan sagtens være vinderen her også.

9 Fiftyshadesof Sisu – har endnu ikke vundet i år og det sker heller ikke her

11 Sabath Black A T – har vist fine præstationer i Sverige, men mere end en triochance her er det ikke

8 C C’s Easy Lady – kan være en triochance

5 Catch Me Will – kan i bedste fald være en triochance

7 Conrad Shadow – er vel glad for penge her

10 No Soup For You – kan en del, men skuffer mest i øjeblikket

V75-6

Travliga 1-finale - 2000 meter autostart

10 Slide So Easy – som den er gående i øjeblikket vinder den uanset løbsoplæg

2 Bvlgari Peak – har kun to starter i bagagen, men kapaciteten på den er stor.

8 Justice Ås – har ikke vist meget, siden sidst den besøgte Lunden, men ender langt fremme

3 Beatriz – kan en del på en god dag, virker til at have fin form

12 Balfour – svinger i præstationerne og har vel styrken som sit bedste våben

4 Wonderboy – skal aldrig helt afskrives – yder altid sit bedste – og lidt mere til

1 Obi – er næppe vinderen, men en plads i trioen er også o.k.

9 Væsterboonthenews – løber mest med for tiden

6 Mulligan – løber oftest kun med i de svenske løb

7 Rocky P H – yder altid sit bedste og kan være med i pengene her

11 Apollo Damgård – vinder ikke, men kan være i pengene

5 Rapide Du Pommeau – har jeg svært ved at tro på

V75-7

Travliga 2-finale - 2000 meter autostart

1 Magic Happens – formen er på vej op og startsporet er o.k.

9 Barolo – havde den haft et bedre startspor, var jeg ikke i tvivl om, at det var vinderen

5 Cantona Mearas – har vist fine præstationer på det seneste og kan vinde

2 Trophy Spring – en hædershest, der yder i top hver gang

3 Bastian T – skal aldrig helt afskrives – virker til at være i fremgang

7 Twigs Briard – vinder sjældent men løber oftest med i trioen, og det kan ske her også

11 Vivaldi – startsporet trækker ned, men hesten er stærk og reel

10 Cheri de Vie – viser fine præstationer, men vinder næppe

4 Tarzan Gardenia – har haft en lang sæson, men dukker op i ny og næ – får det svært

6 Champions Peak - løber mest med, og jeg har svært ved at se den vinde

12 Dekadent K – skidt startspor, og den får det svært her

8 Global Strategy – den tror jeg ikke på.

