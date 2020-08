Ekstra Bladets vinder: Eenymeenyminymoe

CHARLOTTENLUND LØRDAG 29. AUGUST

V5 – Spilstop kl. 13.12

V5-1: 5-6

V5-2: 6-1-2-9-3

V5-3: 4-7-5-2-11-12

V5-4: 11 (12-13)

V5-5: 3-1-2-5

240 kroner

V4 – Spilstop kl. 14.12

V4-1: 11 (12-13)

V4-2: 3-1-2-5

V4-3: 3-6-1-7

V4-4: 8-7-2-4

128 kroner



Dagens fidus: Ea (3 i V5-2) virker til at være på rette vej. Med det rette løb hvor favoritterne måske kører lidt på hinanden kan den overraske her.

Dagens sikre: Billi Time (11 i V5-4 og V4-1) virker til at være en hest der har tjent alt for lidt i forhold til sin kapacitet. Distancen tror jeg ikke vil være et problem for Flemming Jensens hest.