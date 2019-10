Empire har imponerende klasse

Ekstra Bladets spilforslag CHARLOTTENLUND – SØNDAG 6. OKTOBER

V5 – Spilstop kl. 13.30

V5-1: 3-6-2-1

V5-2: 5-2-8-3

V5-3: 4-9

V5-4: 7-6-4-5

V5-5: 3

128 kroner V4 – Spilstop kl. 14.44

V4-1: 7-6-4-5

V4-2: 3

V4-3: 6-3-5

V4-4: 1-3-2 Dagens oversete: Dolly Park (1 i V5-1) fik et godt løb senest, men kunne ikke komme til. Om den havde vundet løbet, er nok tvivlsomt, men det ændrer ikke på, at hesten gik godt. Her kunne scenariet være lidt det samme. Måske den overrasker. Dagens fidus: Dekadent K (6 i V5-4 og V4-1) løber på flotte tider og med helt fremme i de lange løb, så styrken er der. Hesten vinder ikke så ofte, men jeg synes konkurrencen ser overkommelig ud. Hvis vi lige ser bort fra Axel (7) virker de ikke skræmmende på den aktuelle distance. Vis mere Luk

Ken Ecce er overhovedet ikke i tvivl.

Han har selv haft en stor aktie i Confidence, der var dominerede i derbyårgangen sidste år. Søndag sidder han bag Empire i Dansk Trav Kriterium - og den er klasser bedre som treårig..

- Altså jeg vil ikke forklejne Confidence. Men Empire er virkelig en klassehest. Begge heste er ukomplicerede, men Empire har mere styrke, siger Ken Ecce.

Han træner ikke selv Empire, der har vundet fem af karrieren syv løb. Det gør Malmø-træneren Tomas Malmqvist - men Ken Ecce kører, når han ikke selv har heste med i samme løb. Det havde han i kvalifikationen til Dansk Trav Kriterium, og derfor fik Birger Jørgensen køreturen.

Nu er Charlottenlund-kusken så tilbage - og han glæder sig til søndag eftermiddag.

- Empire er ikke nogen raket fra start, men jeg tror, at den bliver sluppet til spids, hvis jeg kører frem. Det er ikke sikkert, at jeg gør det, for på Derbydagen viste den, at den også er en god afslutter. Den blev slået i Aarhus, men der kæmpede den noget med svingene. Det er løst nu, siger han.

- Jeg kan ikke finde på noget negativt at sige om Empire. Den er så stærk og har så meget fart, og det er klart, at den skal være favorit til sejren, men alle løb skal altså køres først. Det er ikke bare sådan at gå at vinde, siger han.

Empire (billedet) har samme opdrætter i Ranamera Racing som Eric The Eel, der også er med i favoritfeltet. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

Han peger på, at de treårige heste i Danmark har virkelig høj klasse.

- E Type Cash skuffede lidt seneste, men den er nok i orden nu. Eric The Eel må man heller ikke glemme. Det er nok de tre heste, der gør op om det, siger Ken Ecce.

Kusken mærker ikke Empire før kort inden løbet på Charlottenlund Travbane.

- Tomas vil gerne selv varme hestene op. Han plejer at sige, at vi ikke skal vide, hvis de virker dårlige, for så kører vi også dårligt. Det har han nok ret. Han blander sig ikke i vores taktik, men det er klart, at jeg skal ikke sætte mig ned som tredje-fjerde hest i indersporet, siger Ken Ecce og slår ud i en høj latter.

Træneren peger i øvrigt på Eurostone (4 i V5-3) som en hest, spillerne skal holde øje med i trøsteløbet.

- Den galopperede i prøven, men den gik rigtig godt bagefter, hvor den sluttede godt af. Jeg er skuffet, hvis den ikke er mellem de tre første i mål, siger han.

