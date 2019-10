Er drømmepigen også dronningen

Hoppederbyen Dream Girl skal leve op til sit navn for at bevise, at den er bedst af de fireårige hopper

Ekstra Bladets spilforslag ODENSE SØNDAG 20. OKTOBER

V5 – Spilstop kl. 14.45

V5-1: 1-3

V5-2: 3-5-4-2

V5-3: 5

V5-4: 9-5-10-1

V5-5: 3-7-12-2

128 kroner V4 – Spilstop kl. 15.46

V4-1: 9-5-10-1

V4-2: 3-7-12-2

V4-3: 8-7-2-3-1

V4-4: 1

160 kroner Dagens oversete: Bravour Torkdahl (10 i V5-4 og V4-1) har været meget ustabil, men vist fine takter og god kapacitet for klassen. Den har nu gået flere fejlfri løb, og alene det gør, at jeg tror den kan vinde dette løb trods startsporet. Dagens kuskeskifte: Daisy Cash (1 i V5-5 og V4-2) køres denne gang af Johnny Jørgensen og ikke af sin træner Flemming Jensen. Dette alene gør, at jeg vælger Daisy Hill (2) som lige netop køres af Flemming Jensen. Jeg formoder, træneren vælger den bedste chance i løbet, samt Daisy Cash ikke ligefrem har fået det nemmeste startspor. Dagens sikre: Express A P (1 i V4-4) synes jeg gik et rigtig godt løb senest og var kun slået af heste, der alle ville kunne vinde dette løb uden problemer. Morten Juuls hest virker til at rumme yderligere udvikling, og den bliver kun bedre og bedre. Vis mere Luk

CHARLOTTENLUND (Ekstra Bladet): Søndag på travbanen i Odense kan Hoppederbyvinderen Dream Girl (7 i V5-5/V4-2) bevise, at den er dronningen blandt de fireårige hopper.

Her samles de bedste af slagsen nemlig til Grand Circle 4-års Hoppe Championat, og Nicolaj Andersens hest får intet forærende. Den har bortset fra Dusty Shadow (12) klart det dårligste startspor af de heste, der regnes med vinderchance.

Syv-tallet kom frem ved lodtrækningen. Dermed havner Team Lundens anpartshest som næstyderste i første række, når starten går.

- Det er jo ikke det bedste startspor, men den er naturlig hurtig fra start, så jeg kommer til at køre med fra start, siger Nicolaj Andersen.

Nicolaj Andersen kaldte sejren i Hoppederbyet med Dream Girl for den største af sine i løbet. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

- Årgangen er meget jævnbyrdig, og sporerne og positionerne undervejs betyder rigtig meget. Jeg håber og tror, at Dream Girl er mellem de tre første.

- Jeg er selvfølgelig opmærksom på, at Daisy Cash har fået ny kusk, og at Flemming Jensen nu selv har valgt Daisy Hill (2), og så er har Steen Juul jo vundet lodtrækningen med Delicious One.

Opdagede aldrig Daisy Cash

Efter sejren i Hoppederbyet blev det en andenplads i revancheopgøret Aalborg Hoppechampionat.

Det lignede ellers en sejr, men på lidt under en halv omgang gik Daisy Cash fra sidste hest i feltet til at vinde.

- Set i bakspejlet, der kørte jeg mod de forkerte heste. Jeg kørte mod Dusty Shadow (12) og Delicious One (3), og min hest fik slet ikke set, at Daisy Cash (1) kom helt ude i opløbet.

- Jeg havde trukket det norske hovedlag, så den havde slet ikke udsyn til Flemming Jensens hest. Samtidig var der kraftig modvind i opløbet, så den hører den heller ikke.

- Dream Girl slækker også lidt på tempoet, når den bliver alene. De så vi også i Hoppederbyet.

- Jeg følte i hvert fald, at jeg havde lidt mere at køre med i Aalborg, siger Nicolaj Andersen.

I hoppederbyet afviste Dream Girl favoritten Dusty Shadow. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

Ligesom hos mennesker, så lurer forkølelser og halsproblemer i efterårskulden. Sådanne problemer kan sætte en stopper for selv den bedste hest.

- I Aalborg var Dream Girl lidt tøvende fra start. Vi har tjekket den op, der var ikke noget, så den har trænet fint siden, og vi håber, at den er toppet lidt til søndag.

- Men det er svært at vurdere de her fireårige heste, når vejet skifter til koldt og regnfuldt, man ved ikke før de bliver tømt i et løb, men der er intet, der indikerer dårlig form, siger Nicolaj Andersen til Ekstra Bladet.