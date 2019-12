Få hjælp til din V75-kupon

V75-spillet gæster Danmark - nærmere bestemt Charlottenlund Travbane - søndag.

Dermed har de danske spillere, der kender hestene et forspring i jagten på millionerne, der uddeles til rækker med syv, seks og fem rigtige.

Ekstra Bladet er på plads søndag og har liveopdateringer fra travbanen.

Allerede nu kan du varme op ved at studere tre professionelle travfolks spilforslag til dagen. Bemærk at Jeppe Juel har stor tro på både heste fra egen stald. Det er Ever So Clever (5 i V75-2) og Don Cash (11 i V75-4), som han vindertipper.