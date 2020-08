Fantastiske Steen Juul tog sin 10. derbysejr

Gense Dansk Trav Derby herover

CHARLOTTENLUND (Ekstra Bladet): Der er INGEN over Steen Juul i dansk travsport.

I forrige uge fyldte han 70 år - og søndag eftermiddag vandt han Dansk Trav Derby for 10. gang.

- Jeg har jo sagt det mange gange før, så er det jo heldigvis hestene, der gør arbejdet. Jeg skal jo bare passe på ikke at lave nogen fejl. I dag var det jo mig, der havde heldet, sagde Steen Juul til Ekstra Bladet efter sejren med Extreme.

- Som ung drømmer man jo om at være med i Derbyet. Så vinder man løbet, og så vil jeg gerne vinde igen. At jeg så stadig kan være med, det er jo ubeskriveligt, siger Steen Juul.

Gennem hele derbyugen har det 70-årige travikon fjernet forventningspresset. Han pegede på Empire som Derbyvinder, men den galopperede i første sving.

- Var der lidt poker-bluf over dine udmeldinger?

- Tja. Det ved jeg ikke. Jeg synes, at de andre heste har fået nogle gode opmeldinger fra deres trænere, og jeg vil helst lægge i baghjulet, så er det jo sjovere at vinde bagefter. Jeg forsøgte at tage presset lidt af, og så havde Extreme jo aldrig gået 3000 meter før, men da hesten gik sin sidste træningen inden derbyet, der skal jeg til ejerne, at det godt kunne være vores løb, siger Steen Juul, der drømmer om at blive ved.

- Det er jo helbredet, der bestemmer, men jeg håber, at jeg kan være med nogle år endnu som træner - jeg ved ikke, hvornår jeg stopper som kusk.

Udvendigt vinder Steen Juul med Extreme sin 10. sejr som travtræner. Ni gange har han selv været kusken bag derbyvinderen. E Type Cash og Birger Jørgensen blev fanget på målstregen. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

- Du er vel allerede ved at forme din 11. derbyvinder. Hvis vi kender dig ret, så er det det, du tænker over på vejen hjem?

- Ja. Jeg kører Fossa for Gordon Dahl, og så har jeg selv Festival Of Speed, som jeg forventer mig meget af, siger Steen Juul.

Han har selv fundet Extreme på Derbyauktionen for tre år siden.

- Det var bare en hest, jeg skulle have. Det er lidt samme som med kærlighed, sådan var det med Extreme, siger Mr. Dansk Trav Derby.