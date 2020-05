Fem millioner til syverne i dag

CHARLOTTENLUND SØNDAG 17. MAJ

V75 – Spilstop kl. 15.00

V75-1: 3 (5-6)

V75-2: 7-4-1-8

V75-3: 3-8-4-6

V75-4: 3-7

V75-5: 6-8-1-2-4-9

V75-6: 5 (1-7)

V75-7: 13-14-6-8-7

480 kroner



V4 – Spilstop kl. 13.30

V4-1: 2 (3-1)

V4-2: 6-7-8-3-9

V4-3: 3-6

V4-4: 5-8-3

60 kroner

V5 – Spilstop kl. 15.40

V5-1: 3-8-4-6

V5-2: 3-7

V5-3: 6-8-1-2-4-9

V5-4: 5 (1-7)

V5-5: 13-14-6-8-7

240 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens sikre: Slide So Easy (3 i V75-1) sæsondebuterer ganske vist, men jeg kan ikke forestille mig, at Flemming Jensen skulle komme til start med en hest, der ikke er 100 procent klar til denne opgave. Hesten er ikke nødvendigvis afhængig af føringen, men mon ikke der bliver kørt for at ramme den og blive der hele vejen.



Dagens fidus: Silent Honor (8 i V75-5 og V5-3) synes jeg har leveret gode præstationer i år, og med så mange om buddet, kan den lukrere lidt på, at de øvrige vil køre lidt på hinanden.