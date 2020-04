Ferrarien brummer igen

Ekstra Bladets spilforslag BERGSÅKER OG SOLVALLA ONSDAG 22. APRIL

V86 – Spilstop kl. 20.30

V86-1: 1 (3-9)

V86-2: 8 (7-4)

V86-3: 4-1-11-2

V86-4: 2-10-5-8-9

V86-5: 11-12-3-5-6

V86-6: 2 (1-11)

V86-7: 3-4-9-8

V86-8: 6-3-4

300 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens sikre: Fighter Mearas (1 i V86-1) har virkelig tændt til i de to seneste starter efter at have startet sæsonen med at galoppere. Startspor et er ikke nødvendigvis et godt startspor for den, men Magnus A. Djuse har dog 2640 meter til at komme ud, hvis den skulle blive lukket inde. Jeg synes det er feltets bedste hest og tror, kusken løser opgaven.



Dagens fidus: Cyrano De B. (10 i V86-4) var fin ved sejren senest, og den har kun fordel af løbets distance på 2640 meter. Startspor 10 er aldrig godt, men jeg tror den vil få et fint løb i anden eller tredje par udvendigt og tage mange ned til slut. Vis mere Luk

Som fireårig satte den en fantastisk verdensrekord.

Siden er der ikke sket det store.. Men ved årsdebutten for to uger siden - viste travhesten Ferrari B.R., at den for alvor er tilbage.

- Den var vældig positiv senest og er gået frem med det løb, siger hesten træner Per Oleg Midtfjeld inden onsdagens V86-start.

Travverdenen tabte underkæben, da Ferrari B.R. (V86-8) i maj 2017 efterlod konkurrenterne med et hav af længder på Jarlsberg hjemme i Norge og satte verdensrekorden - 1.09,9 over 2140 meter autostart.

Reorden står endnu, men Ferrari B.R. blev ikke den stjernetraver, som mange spåede den at blive.

- Der har været så mange småproblemer med den her hest siden. Nu er den tilbage på toppen. Jeg håber, at der ikke bliver nogen skadeproblemer, så den kan vise, hvilken god hest den i virkeligheden er, siger Per Oleg Midtfjeld.

Som femårig startede Ferrari B.R. kun fem gange - den vandt tre løb. Sidste år blive det til to sejre og to andenpladser i ni løb. Ikke noget dårligt resultat for en ordinær hest, men ikke af en potentiel verdensartist.

Ferrari B.R. mangler at indfri de forventninger, der har været til hesten, siden den satte verdensrekord. Foto: Foto: Lennart Kihlman/ALN Färjestad/Kanal 75

Måske den som syvårig kan leve op til, hvad den lovede som unghest. Efter en pause på et halvt år sæsondebuterede den på Solvalla som en nyfødt.

Fra fjerde par udvendigt leverede den en formiddabel spurt. Uden trækhjælp gik den 1.08,5 over de sidste 600 meter af løbet i tredje spor og blev toer.

- Jeg var overrasket over, at den gik et så godt løb. Den trænede fint op til starten, men det var i overkanten af, hvad jeg havde forventet, så jeg var vældig positiv, siger Midtfjeld.

I aften er Ferrari B.R. igen gæst på Solvalla.

Den starter i sprinterløb med et bedre startspor end senest.

- Jeg tror den er meget bedre denne gang. Tidligere har den altid været vældig positiv med et løb i kroppen, og det mærkes også i træningen. Den gik intervaller fredag og var fin. Jeg er forventningsfuld inden onsdag aften. Den går et godt løb.

Ferrari B.R. skal igen gå i amerikaner sulky og uden forsko. Denne gang er der måske et lukket hovedlag, så hesten kan maksimere sin starthurtighed.

- Kusken Torbjörn Jansson bestemmer taktikken. Den gik med åbnet hovedlag senest, men det er muligt, at det bliver lukket nu. Vi ser. Jeg må tale med Torbjörn om det.

- Det lille minus ved et lukket hovedlag er, at den kan blive for tændt bag bilen og slå over i galop. Men går det godt, så kan den virkelig åbne, og det kan være interessant at prøve det.