Festen fortsætter i Skive

SKIVE MANDAG 1. JUNI

V5 – Spilstop kl. 15.40

V5-1: 2-4-3-8

V5-2: 6-7-4-1

V5-3: 1 (11-2)

V5-4: 1-9-2-10-7

V5-5: 1-4-10-9

320 kroner



V4 – Spilstop kl. 16.40

V4-1: 1-9-2-10-7

V4-2: 1-4-10-9

V4-3: 2 (7-10)

V4-4: 2-7

80 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens sikre: L’Amour Bonanza (1 i V5-3) synes jeg leverede så overbevisende en præstation senest på Lunden mod flere af dagens modstandere at jeg tror på en gentagelse. Føring fra start til slut, tror jeg.



Dagens fidus: Elegant C N (10 i V5-4 og V4-3) har ganske vist fået det dårligste startspor. Jeg synes dog hesten virker til at vokse med opgaven og hvis flere af konkurrenterne kører lidt på hinanden her, kan Bent Svendsen lukrere lidt på det og tage dem alle til slut.