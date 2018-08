Fiduser til weekendens millionspil

CHARLOTTENLUND FREDAG 24. AUGUST

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 1

V5-2: 1-2-5-6

V5-3: 4

V5-4: 4-8-6

V5-5: 2-4-6

36 kroner

Weekendens ugarderede

Daisy Cash (4 i V5-3) har vundet sine tre starter hidtil og intet tyder på den ikke vinder her. Den har vundet sporlodtrækningen også med startspor fire, da de to værste imod, Delicious Laser (6) og Doyouwishdiamond (9) har fået dårligere startspor, så tidlig føring, og så bliver den der hele vejen er min teori.

Weekendens sjove

Vores Wozniacki (6 i V5-5) er ikke nogen dårlig hest, når det fungerer for den. Denne gang sidder Birger Jørgensen bag, og det skal blive sjovt at se, hvad han kan udrette med den, hvis de to favoritter gør livet surt for hinanden.