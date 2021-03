Find seks rigtige i aften

AARHUS – LØRDAG 6. MARTS

V65 – Spilstop kl. 19.40

V65-1: 1-5-2-4

V65-2: 3-2-6-7

V65-3: 3 (8-9)

V65-4: 2-4-9-7-6

V65-5: 5 (8-9)

V65-6: 3-9-8

240 kroner



Spil uden om denne favorit: Jesse Schermer (8 i V65-3) har fået et halvskidt startspor i forhold til Dubai (3), som jo sad godt og grundigt lukket inde senest. Det kan den selvfølgelig risikere igen med dette startspor, men jeg tror det ikke. Jesse Schermer skal til gengæld runde en del for at komme til, og jeg tror ikke hesten magter det.



Husk denne hest: Golden Hulsig (7 i V65-4) viste fine takter senest. Hesten er ikke dårligere end konkurrenterne, så med et fornuftigt løb, kan den overraske mange.

Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.