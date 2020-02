Flyver lavt i opløbet

AXEVALLA – LØRDAG 22. FEBRUAR

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 7-1

V75-2: 7 (4-12)

V75-3: 2 (9-10)

V75-4: 12-2-3-4-5-10

V75-5: 4-3-5-1-2-9

V75-6: 3 (12-7)

V75-7: 10-7-8-3-1

180 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens sikre: Zenzero Jet (2 i V75-3) kommer med en frisk sejr over den aktuelle distance fra et håbløst startspor. Denne gang har hesten fået et perfekt startspor, og jeg tror den sidder i føringen og styrer løbet.



Dagens fidus: Visual Condition (3 i V75-4) Kkres denne gang af Jorma Kontio, og det er ikke nødvendigvis en bagdel. Jeg synes hesten har vist fine præstationer på det seneste uden at få det helt store udbytte. Startsporet er perfekt.