Fortsætter Jernladyen sejrsrækken?

Kæmpe utur i sporlodtrækningen spiller ingen rolle, siger Robert Bergh forud for starten med Indra's Secret i V75

Ekstra Bladets spilforslag BERGSÅKER – LØRDAG 14. DECEMBER

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 10 (7-6)

V75-2: 7-4-6-12-2-9

V75-3: 3 (9-10)

V75-4: 10 (13-4)

V75-5: 1-5-12-7-6-4-11

V75-6: 6-12-4

V75-7: 1-2-10

189 kroner



Dagens sikre: Deede Star (10 i V75-1) har ganske vist fået et halvskidt startspor, men jeg synes hesten er bedre end konkurrenterne.



Dagens fidus: Artic Agent (5 i V75-5) troede jeg meget på senest, hvor den svigtede totalt. Denne gang er forudsætningerne anderledes, og hesten er ikke blevet dårligere siden sidst, så se op for den. Vis mere Luk

To sejre i tro forsøg for sin nye træner Robert Bergh.

Lørdag har Indra's Secret trukket spor 12 i V75-5 - derved bliver det svært at stable en ny sejr.

- Det spiller ingen rolle, siger Åby-træneren og slår en sejrsbevidst latter op.

Hoppen har altid vist højt kapacitat. Som treårige tog den seks sejre i træk. Den har vundet 11 løb i 30 starter - men den har også ødelagt meget med galop. Hele 17 gange.

Men siden den er kommet til Robert Bergh har den opført sig eksemplarisk i løb.

Den var tiltalende og jeg tror på den igen - også på trods af startsporten

- Den imponerede senest. Den var tiltalende og jeg tror på den igen - også på trods af startsporten, siger træneren om den femårige hoppe.

- Det er svært at vide, hvor god den er sjældent at man kan bruge speed undervejs i løbet, hvorefter den bare går frem til slut. Det var lidt ekstra, og det tager jeg med mig. Jeg tror, at den bliver bedre til foråret. Det er en hest, jeg tror meget på.

Indra's Secret kan tage tredje sejr i træk i V75-løbet lørdag. Malin Albinsson/TR Bild

I seneste løb gik den uden bagsko, men den har gået med sko hele karrieren, så træneren mener ikke, at sko-påbuddet om vinteren giver bekymringer.

Han er heller ikke urolig over, at den møder hingste over tre omgange.

Her er overraskelsen

Robert Bergh tager til sin tidligere hjemmebane Bergsåker med yderligere fem V75-heste.

- Jeg ved ikke, om Il Diablo (7 i V75-1) fungerer med sko. Den gik udvendigt senest, og jeg ligger lidt lavt, da jeg ikke ved, om den klarer at gå med sko.

- Dragon Starfly (7 i V75-2) blev lidt spændt i kroppen efter 100 meter senest og galopeprede. Jeg håber, at den går et bedre løb.

- Digital Ink (8 i V75-3) havde jeg nok kunne slå til med, hvis den havde haft et bedre spor. Jeg kører den på chancen og håber det bedste. Jeg har ikke den rigtige fornemmelse med det her startspor.

- Island Life (1 i V75-7) blev træt på underlaget, og jo mere koldt det er lørdag, jo bedre løb, tror jeg den går. Den har et godt startspor og er lidt sejrsaktuel.

- Ginny Weasley (6 i V75-7) har god form. Vil man spille på en overraskelse, skal man tænke på den,