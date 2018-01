Fulgte med fra sygesengen: Få meter fra succes

Med bare en lille smule mere løbsheld havde dansk travsport fået kvalificeret travhesten Takethem ind til verdens hårdeste travløb Prix d'Amerique.

For i kvalifikationsløbet Prix de Belgique på Vincennes-banen i Paris, hvor de tre første sikrede sig en startplads i Prix de Amerique, endte den danske hest på fjerdepladsen.

Havde den unge franske gæstekusk Alexandre Abrivard troet lidt mere på hesten - eller var hullet til angrebet kommet lidt før, så havde der været dansk deltagelse i travfesten i Paris om to uger.

Takethem havde ikke sin danske træner Steen Juul med til Paris. Han fik onsdag opereret en ny hofte på plads. Men træneren fulgte Takethem på tv.

- Takethem faldt på ingen måde igennem. Jeg kunne godt have tænkt mig, at den fik angrebsplads lidt før, og så kørte jo hesten, som om det var en af løbets mindste chancer. Han søgte straks til inderbanen, men Takethem kan nu sagtens klare andet spor. Jeg bebrejder ikke den kørsel, når man kører en af de mindre betroet i sådan et felt, så må man søge heldet, siger Steen Juul i telefonen fra stuen i Osted.

Har vist at den er i verdenseliten

Han påpeger også, at Takethem måtte rykkes helt på tværs midt i opløbet for at den kunne komme ud til angrebet.

- På forhånd viste Takethem, at der ikke er nogen, der løber fra ham. Det vidste jeg godt på forhånd, for jeg havde ikke meldt den, hvis jeg ikke troede på den.

- Takethem har egentlig vist det før. I Oslo Grand Prix blev den generet til en kort galop og blev alligevel nummer fire. I Elitloppet var løbet ikke til dens fordel, men den var helt tæt på kvalifikationen til finalen, siger Steen Juul.

Er begyndt genoptræningen

Han fortæller til Ekstra Bladet, at han har det godt efter operationen onsdag.

- Det gik godt, og jeg i gang med genoptræningen, men der går noget tid, inden jeg selv kan køre igen, siger 67-årige Steen Juul.