Gammel traver overraskede

Den hele 13-årige travhest Nok'En Frækkert er stadig på toppen.

Den vandt søndag Liga 1-løbet Harald Lunds Mindeløb på Nykøbing Falster Travbane.

Det er ikke mange år siden, at aldersgrænsen for heste i sulkyløb var 12 år. Glædeligvis for kredsen omkring 13-årige Nok'en Frækkert er den nu 14 år, så hesten kan sagtens have meget ugjort på banerne. Det tror i hvert fald både kusk og træner.

- Den er helt fantastisk. Jeg har aldrig været med til, at en hest er så fin som 13-årig. Jeg begyndte at køre ham for tre-fire år siden, og han mindst ligeså god nu. Jeg har vundet større løb, men sejren her er som sådan stor for mig. Det er stort at slå den danske elite og en svensk gulddivisions hest med en 13-årig hest. Ros til hesten og kredsen bag, sagde kusken Jörgen Sjunneson ifølge danskhv.dk.

- Det er helt fantastisk. Når den får de rigtige løb, er den næsten bedre, end denogensinde har været. Vi er rigtigt gode ved ham og lytter til hesten og sørger for varme til den muskler

- Der er et stort arbejde bagved. Det er en af de største sejre i Nok'En Frækkerts karriere, fortalte træner Anita Bakkegård Hansen.