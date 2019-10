Gense løbet: Dortmund var bare bedst

Opdateret med reprise af hovedløbet herover - tak til jer, der kiggede med!

Ovenfor kan du følge med i den direkte tv-transmission fra Billund Trav søndag eftermiddag.

På 1200-meter banen er der både Travligafinaler og Grand Circle 4-års Championat. I hver af de fem Ligafinalerer der præmier til de første otte heste. Vinderhesten får 40.000 kroner.

I Grand Circle dyster derbyhestene om 205.000 kroner til vinderheste.

For spillerne er de store spil V4 og V5, hvor der skal findes vindere i henholdsvis fire og fem løb i træk.

Ekstra Bladets spilvejledning

1. løb - start kl. 12.50

Escape G K (12) overraskede positivt senest, hvor den vandt en fin sejr. Startspor 12 trækker naturligvis ned, men Rene Kjær ser ud til at have recepten på, hvordan den køres fejlfrit, og det ender den langt fremme på i dette løb. C’est La Vie Faust (1) var fin tredje og vil givet få et fornuftigt løb herfra. Exciting Lady (5) er meget ustabil, og det gør, at den er svær at vurdere, men den må ikke glemmes.

Vinderbud: Escape G K (12)

2. løb - start kl. 13.10

First Blood (1) og Filippa L (4) gør op om sejren. Begge er o.k. hurtige fra start. Et lille plus til First Blood (1), som så ud til at have kræfter og fart i behold senest. Ikke langt efter kommer Freja Blåbjerg (2), men noget vinderbud ser Ekstra Bladet den ikke som. Freestyle (3) dernæst.

Vinderbud: First Blood (1)

Ekstra Bladets spilforslag V5 – Spilstop kl. 13.35

V5-1: 4-3-5

V5-2: 1

V5-3: 1

V5-4: 9-8-4

V5-5: 2-7-10-11

3. løb - start kl. 13.35

Wonderboy (4) kommer med flere fremragende præstationer i de seneste start. I Aarhus afviste den Axel (7) og tog sejren. På derbydagen var den treer efter god slutspurt. Den ligner en oplagt vinder i et løb, hvor O’Grady (3) endelig har fået et godtsport. Herfra og med det lange opløb i Billund in mente kan Kasper K. Andersen gemme slutspurten, og så kan den 13-årige kriger bliver farlig. Thunder Peak (5) er altid med bremme.

Vinderbud: Wonderboy (4)

4. løb - start kl. 13.57

Billi Time (1) jagter femte sejr i træk - og det er svært at se den tabe løbet. En af to sikre på Ekstra Bladets V5-forslag. Flemming Jensens hest har fået et perfekt startspor. Hesten er en klasse over konkurrenterne. Den løber på toptider, og 12 sejre i 21 starter vidner om stabilitet. Jagter man en anderledes V5-kupon, der går efter kassen, så vil eksploderer V5-værdien ved favoritfald. Her kan en hest som Butterscotch (9) være sjov at have med. Den har startspor lige bag Billi Time. Luner den sig undervejs bag førerhesten, så kan Rene Kjær måske hekse en overraskelse ud af ærmet. Garderer man favoritten, så kan Casino Royal (6) Chakita T Hall (12) og Katy Perry (4) være nogle af de næste.

Vinderbud: Billi Time (1)

5. løb - start kl. 14.20

Bliver det en favoritomgang, så tager Highyield Draviet (1) sin femte sejr i træk. Den vandt søndag i Charlottenlund og fra startspor et tyder alt på, at det sker igen. Den er ugarderet på Ekstra Bladets V5-forslag. Der var to indledende løb i Charlottenlund, og Double Up (12) tog sin tredje sejr i træk. Her bliver det bagspor, men husk at 1200-meterbanen reducerer betydningen af dårlige startspor. Som regel får alle heste chancen, og Double Up har bevist topform. Don Cash (6) vender tilbage til sin klasse efter kvalifikationen og starten i det norske travderby. Derfor skal de seneste resultater ikke afskrække spillerne. Modstanden nu er betydelig lettere.

Vinderbud: Highyield Draviet (1)

Ekstra Bladets spilforslag V4 – Spilstop kl. 14.44

V4-1: 9-8-4

V4-2: 2-7-10-11

V4-3: 3

V4-4: 6-5-2

6. løb - start kl. 14.44

Løbet indleder V4-spillet. Cassiopeia (10) ydede en af de mest opsigtsvækkende præstationer i Derby-weekenden, men Nicolaj Andersen har tidligere udtalt, at hesten ikke rejser godt. Det kan være for lang en tur fra Sjælland til Billund. Derfor er den udeladt på V5-forslaget til bare 36 kroner. Investerer man mere, skal den helt klart på kuponen. Flemming Jensens Apollo Sisa (9) var toer i det nævnte løb, og så galopperede den det hele væk i Aalborg Store Pris-weekenden. Den får vindertippet her. V5-forslag indeholder også Raket Brodde (4) og Muscle Lane (8). En hest som Guy Pomponne (12) kan også sagtens være den gardering, der gør kuponen dyrere – og gevinsten større.

Vinderbud: Apollo Sisa (9)

7. løb - start kl. 15.10

Derbyhestenes sidste ‘officielle møde’ i år. Uden galop har Daytona (7) vist sig at være den bedste i årgangen. Den vandt Jydsk 4-årings Grand Prix fra spids, og den vandt Aalborg Store Pris. I derbyet galopperede den i spidsen af løbet - her var skuffelsen stor for Steen Juul, der virkelig troede på den tiende triumf i det store løb. Uden galop vinder den igen. Derbyvinderen Dumbo (2) får Morten Friis i sulkyen for første gang – hesten er stabil og stensikkert med i pladsspillet. Dortmund (10) er stærk som en okse, og så må Diamondwind (11) være ovre sommerens allergi – og nu kan den vise, at det ikke bare har været en dårlig undskylding. Topløb i vente – hvor spurtstærke Diamant Østervang (6) ikke kan afskrives som yderligere gardering.

Vinderbud: Daytona (7)

8. løb - start kl. 15.33

Ligesom i Aalborg må det blive de to Flemming Jensen, der gør op om sejren. Denne gang kører Flemming Jensen Barolo (2), og det giver den hest vindertippet – og et lidt frækt bud på en ugarderet. På redaktionen har vi den holdning, at et spilforslag i V-spillerne skal indeholde en ugarderet hest – i det her af de fire løb er vi tættest på en vinder. Men – for hulen da – vi vil også gerne have staldkammeraten Andre Ward (8),som overlades til Christian Clausen med kuponen. Med den på kuponen kan V4-forslaget spilles for 144 kroner. Den er brølstærk, men ofte kan det være svært for gæstekuske at køre heste for Flemming Jensen.

Vinderbud: Barolo (2)

9. løb - start kl. 15.54

Når man allermindst venter det, vinder Kasper K. Andersen. Det kan ske her. Deliciousstone (6) gik super godt, da den blev treer i Aalborg. Den virker til at være på vej fremad formmæssigt, og mange af de andre kan være på vej tilbage. Løbets joker er Damien Shadow (2), som siden sin seneste start er skiftet træningsstald til Steen Juul. Den har kun været i Osted i lidt under en måned, men har træneren fundet en formel, da forhindrer galoptrinene, så kan den være med. Djohndjohn (5) har ikke været med i krigen (derbyløbene) og er derfor ikke hæmmet af krævende opgaver.

Vinderbud: Delicousstone (6)