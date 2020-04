Gevinstgaranti: 10 millioner kroner

HALMSTAD MANDAG 13. APRIL

Spilstop kl. 15.00

GS75-1: 7-8-2-6

GS75-2: 12-7

GS75-3: 13-4-11-3

GS75-4: 1 (12-2)

GS75-5: 8-5-12-9-10-1

GS75-6: 4 (3-8)

GS75-7: 5-3

320 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: Fetlock Joint (2 i GS75-1) viste stor hurtighed, men desværre også stor galoprisiko i 2019. Jeg synes den har potentiale til at blive en af Danmarks bedste treåringer, hvis den ellers finder stabiliteten. Startsporet her er o.k., og lykkedes det Thomas Uhrberg at få den fejlfrit rundt, er den ikke dårligere end konkurrenterne.



Dagens sikre: Devs Dragon (1 i GS75-4) har ikke lavet meget forkert i år. Hesten virker nærmest uslåelig i øjeblikket, og selv om startspor et kan være en fælde, så tror jeg det lykkedes for Carl Johan Jepson at få givet sin hest et optimalt løb.