Gik glip af jackpot på 15 millioner

Ekstra Bladets spilforslag ÖREBRO SØNDAG 12. JANUAR

GS75 – Spilstop kl. 15.00

GS75-1: 3-6

GS75-2: 6-4-9

GS75-3: 3 (6-11)

GS75-4: 2 (5-4)

GS75-5: 7-1-2-10-6

GS75-6: 9-3-5-7

GS75-7: 5 (1-13)

120 kroner



Dagens sikre: E.V.Mici (3 i GS75-3) svigtede ganske vist senest, men her mødte den konkurrenter i en helt anden kaliber end disse. Tilbage mod sine normale legekammerater tror jeg den vinder. Hesten er ikke afhængig af føringen, så fra dette startspor burde det blive et fornuftigt løb undervejs, så det ligger til en sikker sejr, som jeg ser det



Dagens fidus:Cupido Sisu (9 i GS75-6) vandt en fin sejr mod billig modstand. Startsporet trækker ned, men jeg synes alligevel hesten viste fin form og kampgejst senest, så jeg vil ikke blive overrasket hvis den vinder her.



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Vis mere Luk

En fil - to kuponer.

En svenske spilleklub var tæt på at tage jackpotten sidste søndag i Grand Slam 75. Der er ellers en garanti på 15 millioner svenske kroner, hvis der kun er en, der rammer GS75.

- Vi kan ikke ændre regler med tilbagevirkende kraft, og det er maksimal utur, forklarer ATG's totochef Marcus Wahlman om grunden til, at spillerne måtte nøjedes med bare 2,9 millioner svenske kroner.

Gevinstlisten efter omgangen på Romme-travet viste, at der var to systemer, der ramte de syv rigtige.

Ærgerligt, når ATG garanterer en enlig vinder med syv rigtige 15 millioner kroner.

Men det var endnu mere ærgerligt, at de to pletskud tilhørte samme filsystem.

Det skyldes, at var død løb i GS75-2, og systemet havde begge vinderheste med.

Det reducerede system havde de to heste på forskellige kuponer, hvilket kostede spillerne dyrt.

- Det står klart og tydeligt i reglerne for Grand Slam, at jackpotten udbetales, hvis der kun er en række med syv rigtige. I det her tilfælde er der to kuponer, og så spiller det ikke nogen rolle, at de kommer fra samme fil.

- Det er toppen af uheld, at de ikke får Grand Slam-gevinsten, når man tænker på, at de ligeså godt kunne have været på samme kupon. Jeg tror ikke, at det her var tanken, da man skrev reglerne, men vi kan ikke ændre reglerne med tilbagevirkende kraft, siger Marcus Wahlman.

Systemkonstruktøren er en mand i 50-alderen bosat i Södermanland. Han spiller for en klub på omkring 40 personer.

Søndag er der ny chance. Ekstra Bladets spilleforslag til GS75 kan ses herover.

HUSK LØRDAG 18. JANUAR LIVEDÆKKER EKSTRA BLADET FRA HESTESPORTENS GALLA