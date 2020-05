Gorm er vinderen i aftenens millionspil

BODEN TORSDAG 28. MAJ

V64 – Spilstop kl. 19.30

V64-1: 1-5-6

V64-2: 4 (6-11)

V64-3: 3 (2-1)

V64-4: 12-13-2-6-7-8

V64-5: 7-8-5-2-1

V64-6: 6-7-1-10

320 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.



Dagens sikre: Gorm (4 i V64-2) har nu vundet sine to seneste starter og især sejren forrige start indgyder respekt. Ulf Ohlssons hest kom i mål med kræfter i behold på en meget flot tid.



Dagens fidus: Sabeline (2 i V64-5) svigtede ganske vist senest, men her var hesten overmatchet. Denne gang er den tilbage i sin vante klasse og tilmed fra et godt startspor.