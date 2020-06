Hannas fem chancer i millionspillet

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Ekstra Bladets spilforslag BODEN LØRDAG 13. JUNI

V75 – Spilstop kl. 19.30

V75-1: 10-4-1-5

V75-2: 8-13

V75-3: 6-5-11-3-1-10

V75-4: 1 (14-15)

V75-5: 5-6-1-9

V75-6: 2 (4-12)

V75-7: 3-10-5-2

384 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.



Dagens fidus: Gordon Mearas (1 i V75-1) har Svante Båth selv med på sit V75 forslag, og det forstår man godt. Hesten har tidligere vist stor styrke, og fra startspor et ligner det vel til et fornuftigt løb. Dagens sikre: Spang Viktor (1 i V75-4) har tidligere vist at den har potentialet til at komme helt op i eliten blandt koldblodstraverne. Fra dette startspor og mod disse konkurrenter tror jeg ikke den taber. Vis mere Luk

Hanna Olofsson har en kvintet med til V75-løbene, der lørdag har Norrbottens Stora Pris som hovedretten.

Hanna har dog ingen heste til start i hovedløbet, men fem heste med i andre løb i det store millionspil.

- Hvordan påvirker det hestene, at de skal ud på hjemmebanen?

- Alle mine heste påvirkes positivt. De kender banen, og de ved, hvor mållinjen er. Jeg synes, at det er skønt, at V75 kommer til Boden, så skal jeg ikke køre så langt. Andre skal jeg køre 1000 kilometer frem og tilbage til løb.

Første heste på programmet er Satellit L.A. (5 i V75-1). Den har fem gange i træk været på sejrsskamlen.

- Satellit L.A. er en rigtig hædershest, som altid gør, hvad den kan. I seneste start blev den træt, men den sluttede trods alt af på en andenplads.

- Banen blev for tung og passede ikke hesten. Jeg vidste allerede efter en omgang, at den ville blive træt. Den dag sparede vi hovene og kørte med sko.

- Nu bliver det igen uden sko, og det trives den bedst med. Hvis banen bliver fin, så bør den gå et godt løb igen, og så må vi se, hvor langt det rækker. Den har gavn af tætte starter. Spor fem i volten er ikke optimalt, men det bør ikke volde problemer. Den plejer ikke at galoppere. Den er o.k. fra start og bør få en god placering. Distancemæssigt er den allround, men 2640 meter er ingen fordel.

Min bedste V75-chance

I V75-2 seler stalden tre heste ud.

- Clear Eyes (6 i V75-2) kommer med topform. Løbene senest var efter en lille pause, og den bør ved gået frem i form. Følelsen er, at jeg kørte sejren væk senest, da jeg slap en konkurrent ud for tidligt. Jeg havde lidt for meget tro på min hests speed og tabte løbet på det. Magnus A. Djuse, som kører, har kørt den flere gange tidligere, og det har fungeret fint. Jeg synes ikke, at vi har nogen topchancer i V75, men det her er den bedste chandce. Clear Eyes er den af mine startheste, som jeg tager med i '5 tipper V75'. Sædvanlig vogn og uden sko, som senest, siger Hanna Olofsson.

- Georgeous L.A. (9 i V75-2) startede i Elitloppet-weekenden. Den kører jeg selv lørdag, og det kan række til sejr, hvis den har en god dag. Det er en humørhest. Den har god dag, hvor den er hurtig, og så rækker den langt. Det er samme balance og udrustning som senest.

Mit es i ærmet er, at Örjan Kihlström kører den. Er der nogen, der kan løse umulige opgaver, er det ham

- La Norna (14 i V75-2) fik et dårligt startspor. Bagspor med tillæg er ikke optimalt. Risikoen er, at den havner langt nede i feltet, og derfra går den sjældent gode løb. Mit es i ærmet er, at Örjan Kihlström kører den. Er der nogen, der kan løse umulige opgaver, er det ham. Sædvanlig sulky og fortsat uden sko.

Julius Leejs (3 i V75-5) vandt et løb udenfor V75-spillet på den her dag for to år siden. Men siden har den ikke været tilbage i vindercirklen.

Senest var den toer i et montéløb.

- Den er hurtigt og burde få en god position. Den savner topform, så det bliver svært at vinde. Vi har meldt, fordi der er gode præmier på hjemmebanen. Det bliver uden sko og med amerikanersulky, siger Hanna Olofsson.