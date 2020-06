Hede kandidater i dødt løb

Se det medrivende Frosty Hanovers Mindeløb herover

SKIVE (Ekstra Bladet): Årets derbyheste bliver ved med at imponere.

I fjor skrev Empire og Eric The Eel sig op til favoritrollerne - og søndag eftermiddag i Skive gav yderligere to heste klare beviser på, at de indeholder lige netop det, der skal til i udholdenhed for at vinde Dansk Trav Derby.

De to nordjyske-trænede heste Emoji og E Type Cash delte nemlig sejren i Frosty Hanovers Mindeløb på Musketerdagen i Skive mellem sig.

Det var komplet umuligt for dommerne at skilne de to hestes mulespidser fra hinanden på målfotoet. De gik over mål sammen - og der blev erklæret dødt løb.

En passende kendelse for begge heste havde stor andel af løbet. E Type Cash med Gordon Dahl bag sig endte i den svære position lige udfor førerhesten i andet spor - og Emoji måtte ud i tredje spor for at komme frem.

Flemming Jensen mener, at afgørelsen kom i opløbssvinget, hvor han sænkede farten på Emoji for at undgå galop i det halvskarpe staldsving.

- Jeg ved ikke, om Gordon Dahl så det. Men han kom lige en længde foran os i svinget, sagde han til Ekstra Bladet.

Gordon Dahl gik tidligt frem til dødens position.

- Jeg blev nødt til at blive der, men jeg var ikke så nervøs, for jeg ved, at E Type Cash kæmper hele vejen, sagde han.

Det var umuligt for dommerne at skelne E Type Cash og Emoji fra hinanden. Derfor blev der erklæret dødt løb. Foto: Flemming Andersen/Dansk Hestevæddeløb

Netop konkurrenten Flemming Jensen har tidligere kørt E Type Cash - blandt andet ved sejren i Jydsk 3-årings Grand Prix i fjor.

- Jeg har sagt til ejeren, at han må skifte træner til Flemming, hvis han hellere vil ham til at køre. Men det vil han ikke, så nu bliver det mig, der kører den fremover. Alle de andre kuske, jeg bruger, er optaget af andre heste, siger Gordon Dahl.

Begge tror på store derbychancer

Både Flemming Jensen og Gordon Dahl kommer - hvis alt går vel - til at se mere til hinanden i de næste måneder. De ser begge Jydsk 4-årings Grand Prix og derefter Dansk Trav Derby som de næste opgaver for deres heste.

- Jeg tror på derbychancen. Der kan ske meget op til et derby, men jeg kan have derbyvinderen, siger Gordon Dahl, der sidste år vandt derbyet med Dumbo.

- Emoji er en af de fem-seks heste, der kan vinde Dansk Trav Derby. Vi har ikke set Empire og Eric The Eel i denne sæson, så vi ved ikke, hvor de står. Men jeg skal da tro på en vinderchance, siger nordjyden.