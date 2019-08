Hent millionerne på søndag

Ekstra Bladets spilforslag CHARLOTTENLUND SØNDAG 25. AUGUST

V75 – Spilstop kl. 15.00

V75-1: 5-7-8-6

V75-2: 8-1

V75-3: 4

V75-4: 5-4-11

V75-5: 3-9

V75-6: 10-9-4-3-12-2

V75-7: 7-3-5

432 kroner Dagens fidus: Donato Hyrdehøj (8 i V75-2) ligger vel ret beset ikke langt efter årgangens top, og hesten ville også have gjort en god figur i dansk Travderby. Kan Kenneth Nielsen gemme hestens speed til slut, tager den mange ned gennem opløbet. Dagens sikre: Generaal Bianco (4 i V75-3) er hurtig fra start, og jeg tror, Peter Untersteiner satser på at få føringen og blive der, til løbet er slut. Hesten løber lige op med de bedste svenske heste, og det kommer man langt på i dette løb. Vis mere Luk

Søndag er der Derby på Charlottenlund Travbane. Samtidig er millionspillet V75 på gæstevisit i Danmark - og der forventes et sted mellem fire og fem millioner kroner at spille om i syverpuljen.

Ekstra Bladet er med i hele derbyweekenden med direkte tv og opdateringer fra derbybanen.

Mogens Jensen, der er avisens travtipper, forklarer i tv-studiet, hvilke heste han har med, og hvilke han af pengenød bliver nødt til at vælge fra for at lave et V75-forslag under 500 kroner.

Da Mogens Jensen lavede sin første gennemgang var V75-forslaget på over 2100 kroner - så det tyder på, at der er en svær omgang og dermed en stor præmie for syv rigtige i vente.

I tv-klippet afslører Mogens Jensen også, hvem han tror bliver Derbyvinder - det er for mange nok et overraskende bud.

Se med over artiklen.

Følg travderbyet her:

