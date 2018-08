Her er Ekstra Bladets Derbyvinder

Der findes nærmest lige så mange meningen om de fem første i mål i Derbyet som der er kombinationer.

Dansk Trav Derby 2018, der køres på Charlottenlund Travbane søndag, ligner på forhånd et løb fyldt op af jævnbyrdige heste - der er så mange, der har vinderchance.

Men Ekstra Bladets Derbybarometer skal have en rækkefølge - og Mogens Jensen har valgt Cuba Libre Ice som avisens favorit til sejren, æren, pladsen i historiebøgerne og førstepræmien på 605.000 kroner.

I Derbyprøven kom Cuba Libre Ice ikke forbi Come On Hugo. Tv: Fast Track

Der er rigtig mange udfordrer til Derbysejren. De heste, der på forhånd var favoritter, vandt ikke Derbyprøven - og nye heste strålede i fraværet.

Chio Gilbak slog Confidence, der ellers var den største favorit i de fire kvalifikationsløb. TV: Fast Track

De Ekstra Bladets rangering af de 12 derbydeltagere herunder. Under barometeret udpeger Ekstra Bladets Rækværkskuske deres Derbyvinder.

Rækværkskuskene: Cool Shadow vinder Derby

Cool Shadow viste sin styrke efter et hårdt løb udvendigt for førerhesten. Tv: Fast Track

Ekstra Bladets panel af Rækværkskuske har uddelt 6-4-3-2-1 point til de fem heste, som de tror mest på i Dansk Trav Derby.

Selv om både Bo Jondahl og Claus Petersen peger på Come On Hugo, så er det Cool Shadow, der ender med flest point. Seks af syv giver point til Jeppe Juels hest - en bedrift, som også Cuba Libre Ice opnår. Stemmerne fordeler sig således:

Hest Point Cool Shadow 22 Come On Hugo 19 Cuba Libre Ice 17 Confidence 17 Champions Peak 9 Chief One 9 Chock Nock 7 Cult Egedal 6 Chio Gilbak 6

De deltagende rækværkskuske udpeger følgende som Derbyvinder:

Steffen Møllergård (Champions Peak)

Cato Møller (Cult Egedal)

Lars Lentz-Nielsen (Confidence)

Bo Jondahl (Come On Hugo)

Jan Andersen (Cool Shadow)

Steen Jørgensen (Chock Nock)

Claus Petersen (Come On Hugo)

Cheif One var den mest overlegne vinder i Derbyprøverne. Tv: Fast Track

