Her er Ekstra Bladets spilforslag

HALMSTAD MANDAG 6. APRIL

V5 – Spilstop kl. 18.53

V5-1: 3-9-4-10-11-1

V5-2: 1-5-8

V5-3: 6-2

V5-4: 4 (1-14)

V5-5: 9-6-1-12

144 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens sikre: Matteo (4 i V5-4) har fået et godt tilbud her, hvor den starter 20 meter foran de på papiret værste konkurrenter. Hesten ser ud til at indeholde god fart og virker samtidig meget travsikker, så jeg tror det bliver tidlig føring. Derefter er det så, om nogen kan fange den.



Dagens fidus: Explosive Class (6 i V5-5) synes jeg leverede en flot indsats ved sejren senest. Den er ikke afhængig af føringen, og jeg tror heller ikke løbets 2540 meter vil volde den kvaler.