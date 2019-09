Hoppederbyvinderen slået på målstregen

Midt i opløbet lignede det en gentagelse af Hoppederbyet for tre uger siden.

Dream Girl var stukket af fra de værste konkurrenter. Men pludselig dukkede Daisy Cash op ude i Nicolaj Andersens øjenkrog, og han kunne ikke forhindre Flemming Jensen i at tage sejren.

- Jeg synes stadig, at Dream Girl gik et forrygende løb. Den faldt med flaget i top, og så slog den jo de to heste, som de siger er de bedste, sagde Charlottenlund-trænerne med ironi i stemmen.

Det var nemlig anden gang i træk, at Dream Girl var bedre end Delicious One og Dusty Shadow, som blev regnet som favoritter til sejren i hoppederbyet.

- Dream Girl havde dagen i Hoppederbyet, og vi havde heldet, men det var altså også en hest, som var helt i orden på dagen. I min bog har den bevist, at den er en af de tre bedste fireårige hopper i Danmark, siger Nicolaj Andersen.

Dream Girl kom til at sidde et godt stykke nede i feltet undervejs.

- Jeg havde håbet, at Mads Hviid Nielsen ville slippe fronten til mig, men jeg kom til at hænge fast på Morten Friis, og så kunne jeg ikke komme frem der, siger træneren.

På målstregen klemmer Daisy Cash sig forbi Dream Girl. Foto: Hesselborg Foto/Dansk Hestevæddeløb

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jeppe Juel: I dag er jeg ikke skuffet

Jeppe Juel var ikke skuffet over tredjepladsen med Dusty Shadow i Aalborg Hoppe Championat.

- I dag er jeg ikke skuffet. Jeg er nærmere stolt over, at den blev tredje, da den har pådraget sig en infektion i halsen. Jeg kunne mærke allerede på bagerste langside, at der ikke var mere at køre med. Normalt kan jeg sidde helt roligt, men i dag var der ikke mere. At den så kæmper sig med frem til en tredjeplads, viser kun, hvor god den er. Nu skal vi bare have den behandlet, og så kommer vi igen midt i oktober til Grand Circle 4-års Championat. Det er der heldigvis god tid til, sagde Jeppe Juel til Ekstra Bladet efter løbet

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Steen Juul: Formen er nedadgående

Da starten til Aalborg Hoppechampionat gik var det Steen Juuls Delicious One, der tilkæmpede sig fronten - men i opløbssvinget var der ikke meget mere benzin på tanken.

- Den gjorde det så godt, at den kunne. Der er ikke så meget form på den, som der har været. Den var svag i derbyet, og man kan ikke medicinere sig ud af alt. Det kræver længere tid, sagde Steen Juul efter fjerdepladsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

163.534 kroner til fire rigtige

Efter tre store overraskelser gav dagens V4 spil på Aalborg Racing Arena 163.534 kroner for den rigtige kombination 1-5-8-1.

Kun en dygtig spiller havde fundet denne kombination.